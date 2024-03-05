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Tüm Mahalleyi Toplayıp Ahmet'in Hayatında İlk Defa Doğum Gününü Kutlayan Güzel İnsan

Tüm Mahalleyi Toplayıp Ahmet'in Hayatında İlk Defa Doğum Gününü Kutlayan Güzel İnsan

Mardin Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 09:38

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Mardin'de yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet isimli gencin hayatında ilk defa doğum günü kutlandı. Düzenlenen organizasyon ve Ahmet'in o anlardaki tepkisi ise insanın içini ısıttı.

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"@fetteho" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Ümit Kavak tarafından organize edilen doğum gününde, tüm mahalle etkinliğe katılırken, Ahmet'in de hayatında ilk kez doğum günü kutlandı.

"@fetteho" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Ümit Kavak tarafından organize edilen doğum gününde, tüm mahalle etkinliğe katılırken, Ahmet'in de hayatında ilk kez doğum günü kutlandı.

Gözlerini kapatması istenen Ahmet, karşısında kalabalığı ve doğumg ünü pastasını görünce oldukça mutlu oldu.

Gözlerini kapatması istenen Ahmet, karşısında kalabalığı ve doğumg ünü pastasını görünce oldukça mutlu oldu.

İşte o muhteşem anlar: 👇

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