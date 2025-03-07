Trump Kanada Başbakanını Ağlattı: Trudeau’nun Duygusal Anları Kameralara Yansıdı

ABD’nin aldığı ek vergi kararının ardından basın toplantısı düzenledi. Geçen günlerde istifa eden ve başbakan olarak son günlerini yaşayan Trudeau, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

Ülkesi için çok çalıştığını söyleyen başkan, şunları söyledi:

“Kişisel düzeyde, bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan, insanların arkasında olduğumdan emin oldum ve bu yüzden burada size şunu söylemek için bulunuyorum: Sizi destekliyoruz. Bu hükümetin son günlerinde bile, bugün ve gelecekte Kanadalıları hayal kırıklığına uğratmayacağız.Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik aslında bizden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şey.”