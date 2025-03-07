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Trump Kanada Başbakanını Ağlattı: Trudeau’nun Duygusal Anları Kameralara Yansıdı

Trump Kanada Başbakanını Ağlattı: Trudeau’nun Duygusal Anları Kameralara Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 21:24

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ABD Başkanı Donald Trump, adeta ticaret savaşı başlattı. Kanada’ya yüzde 25 ek vergi getirmesinin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, basın toplantısı gerçekleştirdi. Ülkenin başındaki son günlerini yaşayan Trudeau, Kanada için çok çalıştığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolarak konuşan başkanın o anları kameralara yansıdı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın, Kanada’yı “51.eyalet” olarak nitelendirmiş ve Trudeau'ya “Vali” diye hitap ederek alay etmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın gazabına uğrayan son kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gazabına uğrayan son kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

ABD Başkanı Trump, ticaret savaşlarını başlattı. Kanada, Meksika ve Çin’e yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi. Bu karar piyasaları alt üst ederken Trump’ın gazabına uğrayan son kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.

İki başkanın çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. ABD basınına yansıyan habere göre telefon görüşmesi ‘küfür’ ve ‘hakaret’ de içeriyordu.

Trudeau’nın basın toplantısında duygusal anları.

Trudeau’nın basın toplantısında duygusal anları.

ABD’nin aldığı ek vergi kararının ardından basın toplantısı düzenledi. Geçen günlerde istifa eden ve başbakan olarak son günlerini yaşayan Trudeau, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

Ülkesi için çok çalıştığını söyleyen başkan, şunları söyledi:

“Kişisel düzeyde, bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koyduğumdan, insanların arkasında olduğumdan emin oldum ve bu yüzden burada size şunu söylemek için bulunuyorum: Sizi destekliyoruz. Bu hükümetin son günlerinde bile, bugün ve gelecekte Kanadalıları hayal kırıklığına uğratmayacağız.Tepkimizde güçlü ve kararlı olmaya devam etmek istiyoruz ve birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Kanadalıların şu anda hissettiği birlik aslında bizden çok daha büyük bir ticaret ortağına karşı durabilmek için en önemli şey.”

Trudeau’nun gözlerinin dolduğu anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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xeteb92327

ulan tramp yatacak yerin yok

Syfllh Asln

Adam istifa etme asamasinda bir ay icerisinde kanadada basbakan degisecek ve kendisi ulkeyi 9yildir yonetiyor.duygusalliginin trump dan kaynaklandigini farze... Devamını Gör

Jonathan

Cahilsayaç kardeş! Peki gerçek sebep ne olabilir? Bizleri aydınlatır mısın lütfen?

Jonathan

Sanki sarı kafa ve coniler; trudeau'yu beyaz saray'a çağırıp 51. eyalet olmayı kabul etmediği için bi güzel dövmüşler.O duygu bana geçti.