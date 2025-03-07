Trump Kanada Başbakanını Ağlattı: Trudeau’nun Duygusal Anları Kameralara Yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump, adeta ticaret savaşı başlattı. Kanada’ya yüzde 25 ek vergi getirmesinin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, basın toplantısı gerçekleştirdi. Ülkenin başındaki son günlerini yaşayan Trudeau, Kanada için çok çalıştığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolarak konuşan başkanın o anları kameralara yansıdı.
Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın, Kanada’yı “51.eyalet” olarak nitelendirmiş ve Trudeau'ya “Vali” diye hitap ederek alay etmişti.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın gazabına uğrayan son kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu.
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Trudeau’nın basın toplantısında duygusal anları.
Trudeau’nun gözlerinin dolduğu anlar kameralara böyle yansıdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ulan tramp yatacak yerin yok
Adam istifa etme asamasinda bir ay icerisinde kanadada basbakan degisecek ve kendisi ulkeyi 9yildir yonetiyor.duygusalliginin trump dan kaynaklandigini farze... Devamını Gör
Cahilsayaç kardeş! Peki gerçek sebep ne olabilir? Bizleri aydınlatır mısın lütfen?
Sanki sarı kafa ve coniler; trudeau'yu beyaz saray'a çağırıp 51. eyalet olmayı kabul etmediği için bi güzel dövmüşler.O duygu bana geçti.