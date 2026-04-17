TRT'nin İptal Edilen Dizisinden Yeraltı'nın Akıbetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci - TV Editörü
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

Okul saldırıları, medya dünyasını içerik konusunda daha dikkatli olmaya itti.

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarının ardından yükselen toplumsal tepkiler, televizyon dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Yayıncı kuruluşlar, milyonların takip ettiği popüler dizilerdeki şiddet ve silah içerikli sahneler için 'hassas yayın' dönemine geçerek senaryolarda köklü değişiklikler yapma kararı aldı.

Survivor'ın yeni bölümünde bu kez sarımsak krizi yaşandı.

Survivor'ın yeni bölümünde yarışmacılar açık artırmayla diledikleri yiyecekleri alıp yediler. Yarışmacılardan Deniz, sarımsaklı yemeğin kokusunu alınca imalı sözler sarf etti. Bir yarışmacının sarımsak koktuğunu iddia eden Deniz'in o sözleri Bayhan için sarf ettiği iddia edildi.

Murat Tolga Şen, X hesabından günümüz yerli dizilerini eleştirdi.

Sinema yazarı Murat Tolga Şen, X hesabından şiddet içeren yerli dizileri eleştirdi. Murat Tolga Şen, senaristlerden sakin hikayelerin izlenmediğine dair mesajlar aldığını belirtip televizyon için yepyeni bir öneride bulundu.

NOW'ın Yeraltı dizisinin yayından kaldırılacağı iddiası sosyal medyanın gündeminde.

Televizyondaki şiddet içeren yerli dizilerin yayından kaldırılacağı iddiası gündem oldu. NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yayından kalkacağı iddiası yalanlansa da Birsen Altuntaş'tan detaylı bir açıklama geldi.

Taşacak Bu Deniz'in ardından Arka Sokaklar'ın yeni bölümü iptal edildi.

17 Nisan Cuma akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edilirken Kızılcık Şerbeti yayınlanacak. Gözler Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'a çevrilmişti. Kanal D'nin yayın akışındaki son dakika değişikliğiyle Arka Sokaklar iptal edildi.

TRT, Taşacak Bu Deniz'in ardından reyting rekoru kıran bir dizisinin daha yeni bölümünü iptal etti.

Yerli diziler hakkında iptal karaları alınmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yerli diziler iptal edilmiş ve devamında düşük reklam geliri nedeniyle yeni bölüm iptallerinin devamı gelmişti. TRT 1, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünü yayınlamama kararı alırken başka bir dizisini de iptal etti. TRT 1, sevilen dizisi Teşkilat'ı yayın akışından çıkardı.

TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in bu akşam (17 Nisan) yayınlanacak yeni bölümü iptal edildi.

TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü iptal edilmişti. Taşacak Bu Deniz yerine başka bir yapım ekrana gelecek. Taşacak Bu Deniz'in iptal edilmesinin ardından Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak edildi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün akıbeti belli oldu.

Televizyonun en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya ve Yeraltı'nın yayından kaldırılacağı iddia edilmişti.

Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından şiddet içeren yerli dizilerin ekrana gelmesi konusu tartışma yarattı. Sosyal medyada özellikle Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayından kaldırılacağına dair iddialar dolaşırken Birsen Altuntaş'tan bu konuda açıklama geldi.

Yerli dizilerdeki şiddet unsuru sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldılarının ardından sosyal medyada şiddet içerikli diziler gündem oldu. Yerli dizilerdeki yoğun şiddet kullanımı tepki görürken diziler bu konuda senaryolarını revize etme kararı aldılar. Gazeteci Birsen Altuntaş neden artık aile dizisi yerine şiddet içerikli diziler yapıldığı konusuna açıklık getirdi.

Şirketler teker teker şiddet içerikli yayınlardan kaçmaya başladı.

Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu “Şiddeti özendiren ya da normalleştiren hiçbir içeriği iletişim planımıza dahil etmeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz” açıklaması yaparken Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu da “Offline ve online tüm iletişimlerimizde ayrıştırıcı strateji belirleyerek şiddet içerikli yayınlara reklam vermeme kararı aldık” dedi.

Televizyon dünyası, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan trajik olayların ardından zor bir sınavdan geçiyor.

NOW ekranlarının merakla beklenen yeni yapımı Yeraltı, 12. bölüm fragmanını yayınladıktan sonra kaldırmıştı. Dizinin 12. bölümünün tanıtım videosu, yapım ekibi tarafından sürpriz bir kararla geri çekilerek yeniden kurgulandı. Bu ani değişikliğin arkasında, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırıları yatıyor.

Gökhan Horzum, bir dizideki ana karakterin şiddete başvurmasının izleyici nezdinde o eylemi meşrulaştırma riski taşıdığını dürüstçe ifade etti.

Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum, son dönemde artan okul saldırıları ve dizilerdeki şiddet sahnelerine yönelik tepkiler üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı. Toplumsal infial yaratan olayların ardından ekranlardaki sert sahnelerin izleyici üzerindeki etkisini değerlendiren Horzum, şiddet sahnelerinin her zaman onu savunmak anlamına gelmediğini belirtti.

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
