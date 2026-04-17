Yapımcıların Aile Dizisi Yerine Şiddet İçeren Dizi Yapma Nedeni Ortaya Çıktı

Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2026 - 16:13

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldılarının ardından sosyal medyada şiddet içerikli diziler gündem oldu. Yerli dizilerdeki yoğun şiddet kullanımı tepki görürken diziler bu konuda senaryolarını revize etme kararı aldılar. Gazeteci Birsen Altuntaş neden artık aile dizisi yerine şiddet içerikli diziler yapıldığı konusuna açıklık getirdi.

Yerli dizilerdeki şiddet unsuru sosyal medyanın gündemine oturdu.

Düşük reyting, düşük reklam geliri gibi nedenlerle televizyonda aile ve komedi dizileri yerine şiddet içeren yerli diziler yayınlanmaya başladı. Mafyatik karakterlerin yer aldığı diziler ekranda reyting rekoru kırarken Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında bu diziler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu dizilere yoğun eleştiri gelmesinin ardından yapım ekipleri revize yapma kararı aldı. 

Sosyal medyada pek çok televizyon seyirci artık neden aile dizisi yapılmadığı konusunda tartışırken gazeteci Birsen Altuntaş'tan yanıt gecikmedi.

Televizyonda neden aile dizisi yayınlanmıyor?

'İzlenmiyor işte onlar, yoksa diziciler de para kazanacağı garanti işi niye yapmasın? Bu herkesin belgesel izliyorum yalanına benziyor. Mesela Kızılcık'ın bir bölümünde her şey süt liman olunca bile millet 'bu bölüm çok sıkıcıydı, keyif alamadım' diyorlar... Seyirci kaos istiyor.

Dizi yapımcıları projeyi izletmek ve yayında kalmak için dakikalıklara bakıp hangi sahneler reaksiyon alıyorsa ona ağırlık veriyor. İzlenmen ve reklam alman lazım ki bölümün maliyetini çıkarıp zarar etmeden işi devam ettirebilesin. Bu işin ticari tarafı her şeyi belirliyor.'

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
