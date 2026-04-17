Taşacak Bu Deniz Yerine Ne Yayınlanacağı Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 14:24

Televizyon dünyasında bu akşam planlanan yayın akışında beklenmedik bir değişiklik yaşandı ve sevilen yapımların ekran yolculuğuna kısa bir ara verildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş şehirlerimizde meydana gelen üzücü okul saldırıları, toplumun genelinde büyük bir hassasiyet ve derin bir üzüntü yarattı. Yaşanan bu acı olayların ardından sosyal medyada yükselen tepkiler ve kamuoyunun duyarlılığı, televizyon kanallarını ve dizi yapımcılarını ortak bir karar almaya itti. Birçok popüler yapım gibi, bu akşam ekrana gelmesi beklenen Taşacak Bu Deniz dizisi de yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Peki ya ne yayınlanacak? Gelin detaylara geçelim…

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediği, izleyiciler tarafından gün boyu en çok aratılan konuların başında yer aldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından oluşan toplumsal tepki, televizyon yayınlarını doğrudan etkiledi ve diziler birer birer yeni bölümlerini iptal etti. Bu akşam yayınlanması planlanan Taşacak Bu Deniz de alınan bu karara uyarak yayınına ara verme yoluna gitti.

Dizinin yerine ise yayın akışına Rafadan Tayfa: Kapadokya filmi dahil edildi.

Okul saldırıları sonrası yükselen eleştiriler ve artan hassasiyet, yapım şirketlerinin ve kanalların kararlarını etkiledi. Taşacak Bu Deniz ekibi de bu zor günlerde izleyicinin yanında olduğunu göstermek amacıyla yeni bölümü ileri bir tarihe erteledi. TRT 1’de akşam Rafadan Tayfa: Kapadokya yayınlanacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
