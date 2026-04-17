article/comments
article/share
Haberler
TV
Çukur’un Senaristi Gökhan Horzum'dan Şiddet Tartışmalarına Yanıt: “Seyirci Kiminle Özdeşleşeceğini Bilir”

Çukur’un Senaristi Gökhan Horzum'dan Şiddet Tartışmalarına Yanıt: “Seyirci Kiminle Özdeşleşeceğini Bilir”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 09:52

Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum, son dönemde artan okul saldırıları ve dizilerdeki şiddet sahnelerine yönelik tepkiler üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı. Toplumsal infial yaratan olayların ardından ekranlardaki sert sahnelerin izleyici üzerindeki etkisini değerlendiren Horzum, şiddet sahnelerinin her zaman onu savunmak anlamına gelmediğini belirtti. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökhan Horzum, bir dizideki ana karakterin şiddete başvurmasının izleyici nezdinde o eylemi meşrulaştırma riski taşıdığını dürüstçe ifade etti.

Gökhan Horzum, bir dizideki ana karakterin şiddete başvurmasının izleyici nezdinde o eylemi meşrulaştırma riski taşıdığını dürüstçe ifade etti.

Kahramanın kendi adaletini ararken kullandığı yöntemlerin, bireylerin bilinçaltına 'kendi sorununu kendin çöz' mesajı gönderebileceğini kabul etti. Ancak bu etkinin genel bir kural olmadığını belirten senarist, sadece şiddete halihazırda eğilimi olan kişilerin bu sahnelerden etkilenebileceğinin altını çizdi.

Dizilerde yer alan her sert sahnenin o davranışı savunmak için yazılmadığını, aksine bir durumu göstermek amacı taşıdığını belirtti.

Dizilerde yer alan her sert sahnenin o davranışı savunmak için yazılmadığını, aksine bir durumu göstermek amacı taşıdığını belirtti.

'Eğer yapımlardaki kahraman şiddet uygularsa, seyirci de onunla özdeşleşerek şiddete yönelebilir. Kişilerin adaleti kendi başına tesis etmesine dair bilinç altına mesajlar gidiyor olabilir. Ancak bu durumdan herkes değil, şiddete meyilli olan insanlar etkilenir. Buna rağmen şiddet sahnesine yer vermek, her zaman onu savunmak anlamına da gelmez. İyi kahramana şiddet uygulandığında, seyirci şiddetin karşısında yer alır. 

Mesela biz Cüneyt Arkın filmlerini izlerken Bizanslılar ona zarar verdiğinde şiddette özenmedik. Senarist seyircinin kimle özdeşleşeceğini bilir ve duruma karar verir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın