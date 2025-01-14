Trafik Kazasından Önce Organlarını Bağışlayan Gencin Organlarına Ailesi El Sallayarak Veda Etti

Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer...Organ bağışı, organ yetmezliği veya organ kaybı yaşayan insanları yeniden hayata bağlar. Yapacağınız bağışla, insanların hayatlarını kurtarabilirsiniz. Rize'de yaşayan genç Medine Yılmaz da organlarını bağışlama kararı almıştı.
Aldığı karardan 6 ay sonra trafik kazası geçiren gencin organları, ailesi tarafından uğurlandı.
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Pek çok farklı sebepten meydana gelebilen organ yetmezliği, kişinin hayat kalitesini düşürebilir, yaşam fonksiyonlarını etkileyebilir.
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Rize'de trafik kazası geçiren Medine Yılmaz, kazadan 6 ay önce organlarını bağışlamıştı. Yılmaz'ın organları, başka hastalara umut olmak amacıyla taşınırken ailesi gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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