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Toygan Avanoğlu'ndan Güldüren Askerlik Anısı: "Annem Nizamiyeyi Aramış 'Oğlum Telefonunu Açmıyor' Diye"

Toygan Avanoğlu'ndan Güldüren Askerlik Anısı: "Annem Nizamiyeyi Aramış 'Oğlum Telefonunu Açmıyor' Diye"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 16:03

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Son Kabile isimli YouTube kanalına konuk olan başarılı oyuncu Toygar Avanoğlu, askerde yaşadığı 'gizli telefon' anısıyla izleyenleri kırdı geçirdi. Telefonuna ulaşamayan annesinin nizamiyeyi arayarak 'Oğlum telefonunu açmıyor.' dediğini söyleyen Avanoğlu, yüzbaşıyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

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Güldür Güldür Show'un efsane isimlerinden biri olan Toygar Avanoğlu, Son Kabile isimli YouTube kanalına anlattığı 'Askerde gizli telefon' anısıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Güldür Güldür Show'un efsane isimlerinden biri olan Toygar Avanoğlu, Son Kabile isimli YouTube kanalına anlattığı 'Askerde gizli telefon' anısıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Telefonu kapalı bir şekilde postalın içerisine koyduğunu söyleyen Avanoğlu, "Annem nizamiyeyi aramış 'Oğlum telefonunu açmıyor' diye. Yüzbaşı geldi, 'Annen arıyormuş, açmıyor muşsun telefonunu' dedi." yakalandığını anlayan Avanoğlu'nun komutanına 'Emredersiniz' yerine 'Efendim' dediği anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. İşte o anlar; 📹

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