Toygan Avanoğlu'ndan Güldüren Askerlik Anısı: "Annem Nizamiyeyi Aramış 'Oğlum Telefonunu Açmıyor' Diye"

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Güldür Güldür Show'un efsane isimlerinden biri olan Toygar Avanoğlu, Son Kabile isimli YouTube kanalına anlattığı 'Askerde gizli telefon' anısıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Telefonu kapalı bir şekilde postalın içerisine koyduğunu söyleyen Avanoğlu, "Annem nizamiyeyi aramış 'Oğlum telefonunu açmıyor' diye. Yüzbaşı geldi, 'Annen arıyormuş, açmıyor muşsun telefonunu' dedi." yakalandığını anlayan Avanoğlu'nun komutanına 'Emredersiniz' yerine 'Efendim' dediği anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. İşte o anlar; 📹
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