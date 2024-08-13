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Avustralyalı Gurbetçiden 'Marmaris' İsyanı! 'İngiliz Turist 5 Penny ile Seni Etrafında Döndürüyor'

Avustralyalı Gurbetçiden 'Marmaris' İsyanı! 'İngiliz Turist 5 Penny ile Seni Etrafında Döndürüyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 13:20

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Katıldığı sokak röportajında Marmaris'te tatil yaptığını söyleyen Avustralyalı gurbetçi 'Her tarafı İngiliz turist çevirmiş, hanginiz Marmaris'e gittiniz?' diyerek Türkiye'nin ekonomik düzenini eleştirdi. Türklerin sadece oraya garson olmaya gittiğini söyleyen gurbetçi, 'İngiliz turist 5 penny ile 10 tane bira içiyor. Adam sana gel diyor, 5 penny ile etrafında döndürüyor.' dedi.

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Türkiye'de enflasyonun her geçen gün daha da artmasıyla birlikte vatandaşlar için tatil yapmak hayal haline gelirken, Avustralya'dan gelen bir gurbetçi duruma isyan etti.

Türkiye'de enflasyonun her geçen gün daha da artmasıyla birlikte vatandaşlar için tatil yapmak hayal haline gelirken, Avustralya'dan gelen bir gurbetçi duruma isyan etti.

'Sade Vatandaş' isimli YouTube kanalına konuşan gurbetçi çevresindekilere 'Hamginiz Marmaris'e gidebiliyor. İngiliz turist 5 penny ile 10 tane bira içiyor. Sen garson olarak çalışmaya gidiyorsun, adam sana gel diyor, 5 penny ile etrafında döndürüyor.' diyerek sitem etti. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 📹

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