Avustralyalı Gurbetçiden 'Marmaris' İsyanı! 'İngiliz Turist 5 Penny ile Seni Etrafında Döndürüyor'

Katıldığı sokak röportajında Marmaris'te tatil yaptığını söyleyen Avustralyalı gurbetçi 'Her tarafı İngiliz turist çevirmiş, hanginiz Marmaris'e gittiniz?' diyerek Türkiye'nin ekonomik düzenini eleştirdi. Türklerin sadece oraya garson olmaya gittiğini söyleyen gurbetçi, 'İngiliz turist 5 penny ile 10 tane bira içiyor. Adam sana gel diyor, 5 penny ile etrafında döndürüyor.' dedi.