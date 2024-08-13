'30 TL'lik Ürünü Niye 25 TL'ye Verdin' Tartışması! Bakkalın Üzerine Tüp Fırlattı

Çorlu'da bakkala gelen bir müşterinin parası çıkışmaması üzerine 30 TL tutarındaki ürünü 25 TL'ye veren dükkan sahibiyle, müşterinin arkadaşı 'indirim' tartışması yaşadı. indirim yapan dükkan sahibine küfürler savura kişi, tartışmanın büyümesi üzerine bakkalın üzerine tüp fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Bakkal işleten N.D., 30 TL'lik alışveriş yapan müşterinin parası çıkışmaması üzerine 25 TL aldı.
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Bir süre sonra dükkana gelen müşterinin arkadaşı 'Kıza önce 30 TL diyorsun sonra 25 TL diyorsun' diyerek dükkan sahibiyle tartışma yaşamaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine önce elindeki su şişesini bakkala fırlatan müşterinin arkadaşı, ardından kapının önünde bulunan tüpü fırlattı. Tüpün çarpması nedeniyle market raflarında bulunan ürünler dökülürken, yaralanan olmadı. Müşteri ve yanındaki kişi dükkandan çıkarak uzaklaştı. İşte o görüntüler;📹
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