Sezen Aksu Sevgisini Üst Boyuta Taşıdı: Minik Serçe'nin Portresini Saçına Kazıttı

TikTok'ta 'barber_hici' adıyla tanınan Azerbaycanlı bir berber, müşterisinin isteği üzerine Sezen Aksu'nun portresini kafasına kazıdı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta ünlülerin portrelerini müşterilerinin saçına kazıdığı videolarla bilinen Azerbaycanlı berberin yeni eseri sosyal medyada gündem oldu.
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Sezen Aksu hayranın müşterisinin kafasına Minik Serçe'nin portresini kazıyan berberin performansı izleyenleri hayrete düşürdü. Aksu'nun pozuna neredeyse bire bir benzeyen görüntü nedeniyle berberin işçiliğine çok sayıda tebrik geldi. İşte o görüntüler; 📹
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