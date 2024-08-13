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Sezen Aksu Sevgisini Üst Boyuta Taşıdı: Minik Serçe'nin Portresini Saçına Kazıttı

Sezen Aksu Sevgisini Üst Boyuta Taşıdı: Minik Serçe'nin Portresini Saçına Kazıttı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 11:52

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TikTok'ta 'barber_hici' adıyla tanınan Azerbaycanlı bir berber, müşterisinin isteği üzerine Sezen Aksu'nun portresini kafasına kazıdı.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta ünlülerin portrelerini müşterilerinin saçına kazıdığı videolarla bilinen Azerbaycanlı berberin yeni eseri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta ünlülerin portrelerini müşterilerinin saçına kazıdığı videolarla bilinen Azerbaycanlı berberin yeni eseri sosyal medyada gündem oldu.

Sezen Aksu hayranın müşterisinin kafasına Minik Serçe'nin portresini kazıyan berberin performansı izleyenleri hayrete düşürdü. Aksu'nun pozuna neredeyse bire bir benzeyen görüntü nedeniyle berberin işçiliğine çok sayıda tebrik geldi. İşte o görüntüler; 📹

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