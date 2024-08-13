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Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 30 Saniyede Dirseğiyle 169 Ceviz Kırdı

Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi: 30 Saniyede Dirseğiyle 169 Ceviz Kırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 11:01

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Pakistanlı Muhammad Rashid, 30 saniyelik sürede dirseğiyle 169 cevizi kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rashid'in cevizleri kırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Dünyanın farklı bölgelerinde ilginç denemeler sonucu elde edilen başarıları kayıt altına alan Guinness Rekorlar Kitabı'na yeni bir isim eklendi.

Dünyanın farklı bölgelerinde ilginç denemeler sonucu elde edilen başarıları kayıt altına alan Guinness Rekorlar Kitabı'na yeni bir isim eklendi.

Guinness Dünya Rekorları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Pakistanlı Muhammad Rashid'in 30 saniyede dirseğiyle 169 cevizi kırdığı anlar yer aldı.

Guinness Dünya Rekorları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Pakistanlı Muhammad Rashid'in 30 saniyede dirseğiyle 169 cevizi kırdığı anlar yer aldı.

Kırılan rekoru bazı sosyal medya kullanıcıları tebrik ederken, bazıları ise gereksiz buldu. İşte o görüntüler; 📹

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