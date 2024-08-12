Almanya'daki Dönerciden Türkiye'ye Nispet Yapan Gurbetçi Tepki Çekti: 'Biz Yıllarca Yeşillik Yemişiz'

Almanya'da gittiği dönercide gelen porsiyonu kayda alan bir gurbetçi, İstanbul'daki dönercilerin porsiyonunun küçüklüğüne tepki gösterdi. 'Biz Türkiye'de yıllarca yeşillik yemişiz.' diyen gurbetçi '10 euro'ya böyle bir menü aldık, sizin kulaklarınızı çınlatacağım.' dedi. Gurbetçinin söylediği fiyatı ucuz bulmayan Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi.
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Almanya'da 10 euro'ya aldığı dönerin porsiyonunu paylaşarak Türkiye'deki dönercilere tepki gösteren gurbetçinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de bu paralara sadece yeşillik yedirildiğini söyleyen gurbetçi, 'Bir şey demek istemiyorum, sizin kulaklarınızı çınlatacağım.' dedi.
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Gurbetçinin söylediği fiyatı çok da uygun bulmayan ve Almanya'nın dönerini lezzetsiz bulan sosyal medya kullanıcıları ise videoya tepki gösterdi. İşte o görüntüler; 📹
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