Almanya'daki Dönerciden Türkiye'ye Nispet Yapan Gurbetçi Tepki Çekti: 'Biz Yıllarca Yeşillik Yemişiz'

Almanya'da gittiği dönercide gelen porsiyonu kayda alan bir gurbetçi, İstanbul'daki dönercilerin porsiyonunun küçüklüğüne tepki gösterdi. 'Biz Türkiye'de yıllarca yeşillik yemişiz.' diyen gurbetçi '10 euro'ya böyle bir menü aldık, sizin kulaklarınızı çınlatacağım.' dedi. Gurbetçinin söylediği fiyatı ucuz bulmayan Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi.