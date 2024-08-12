Otobüs Şoförü Genç Kadının Meraklı Bakışlar Arasında Terminalden Ayrıldığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medya platformu Instagram'da 'serenaysgoc06' hesabından paylaşım yapan otobüs şoförü genç kadının Ankara AŞTİ Otogarı'ndan ayrılırken kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Toplum içerisinde bir kesimin 'erkek işi' diyerek ayrıştırdığı şehirlerarası otobüs şoförlüğü mesleğini yapan Seranay Göç isimli kadının paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Ankara'da AŞTİ Otogarı'ndan hareket ederken tüm bakışları üzerine toplayan kadın otobüsü ustalıkla kullandı. İşte o görüntüler; 📹
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Boşuna milletin zihniyeti Taliban gibi demiyoruz.
Emniyet kemeri?
Aşın artık bunları. Yurtdışında otobüs şöförlerin neredeyse yarısı kadın. Çoğu erkeklerden daha başarılı ve dikkatli.