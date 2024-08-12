Hande Yener'in Sahnede Zor Anları: Dansçının Bacağına Çarpıp Yere Düştü

Politik konulardaki duruşu ve sahne performanslarıyla sıklıkla gündeme gelen şarkıcı Hande Yener'in başına Balıkesir konserinde talihsiz bir olay geldi. Sahnede şarkı söylerken yanında bulunan dansçının bacağının çarpması üzerine yere düşen Yener, hızlıca kalkarak performansına devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Bahar şenlikleri iptal edilen ODTÜ öğrencilerine ücretsiz konser verdikten sonra büyük takdir toplayan ve son olarak 2 gün önce Bartın'da bir kişi tarafından vurulan köpeği sahiplenerek örnek bir davranış sergileyen şarkıcı Hande Yener'in Balıkesir konserinde başına talihsiz bir olay geldi.
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Performansı sırasında dansçının ayağına takılan Yener, yere düştü. Dans ekibinin de yardımıyla hızlıca ayağa kalkan Yener, performansına kaldığı yerden devam etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 📹
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