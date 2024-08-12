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Altındağ'ın Ardından Şimdi de Edirne'de Çuvallara Doldurulmuş Köpek Cesetleri Bulundu

etiket Altındağ'ın Ardından Şimdi de Edirne'de Çuvallara Doldurulmuş Köpek Cesetleri Bulundu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 13:43

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Edirne'de bir hayvansever Uzunköprü ilçesinde bulunan boş bir arazide çuvallara doldurulup boş bir araziye atılmış hayvan cesetleri buldu. Görüntüleri kaydeden kadın, 'Uzunköprü'nün çöplüğünde koca koca köpekleri olduğu gibi öldürüp, çuvallayıp atmışlar. Sokak hayvanları sanırım, hepsi köpek dolu.' diyerek isyan etti. 

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Altındağ'da çekilen 'Köpek katliamı' görüntülerinin etkisi henüz hafızalardan silinmezken, benzer bir korkunç manzara da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden geldi.

Altındağ'da çekilen 'Köpek katliamı' görüntülerinin etkisi henüz hafızalardan silinmezken, benzer bir korkunç manzara da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden geldi.

Belediyenin çöplüğünde çuvallar içine koyularak atılmış 15 köpeğin cesedi gören hayvansever kadın, o anları kayda aldı. Tepkisini dile getiren kadın, 'Koca koca köpekleri olduğu gibi öldürüp, çuvallayıp atmışlar. Uzunköprü'nün çöplüğü bu. Çuvalların hepsi köpek ölüsü dolu.' dedi. İşte o görüntüler; 📹

Görüntüleri alıntılayan İstanbul Milletvekili Nimet Özcan, 'Dün Manisa'da vahşice kedileri öldüren vatandaş, bugün Edirne-Uzunköprü'de çuvallar içinde öldürülmüş köpekler ve henüz ortaya çıkmamış daha nice cinayetler! Bu vahşet nedir? "Nereye gömeceksiniz?" demiştik, gömmeye bile gerek görmediniz! Hani çocuklarımızı düşünüyordunuz? Buradan böceğin, farenin, suyun, rüzgarın taşıdığı bulaşıcı hastalıklar ne olacak? Bu vahşeti işleyenlerin çocuklara neler yapacağını düşünebiliyor musunuz? Çıkardığınız katliam yasasına bile uyulmuyor! Veterinerler barınağa alıp hasta olanı uyutacaktı, ama şimdi vurup kafasına, sağa sola atılıyor. Ne bekliyorsunuz? Sessiz kalanlar da yapanlar kadar suçlu!' diyerek görüntülere tepki gösterdi.

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