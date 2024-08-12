Altındağ'ın Ardından Şimdi de Edirne'de Çuvallara Doldurulmuş Köpek Cesetleri Bulundu

Edirne'de bir hayvansever Uzunköprü ilçesinde bulunan boş bir arazide çuvallara doldurulup boş bir araziye atılmış hayvan cesetleri buldu. Görüntüleri kaydeden kadın, 'Uzunköprü'nün çöplüğünde koca koca köpekleri olduğu gibi öldürüp, çuvallayıp atmışlar. Sokak hayvanları sanırım, hepsi köpek dolu.' diyerek isyan etti.
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Altındağ'da çekilen 'Köpek katliamı' görüntülerinin etkisi henüz hafızalardan silinmezken, benzer bir korkunç manzara da Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden geldi.
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Belediyenin çöplüğünde çuvallar içine koyularak atılmış 15 köpeğin cesedi gören hayvansever kadın, o anları kayda aldı. Tepkisini dile getiren kadın, 'Koca koca köpekleri olduğu gibi öldürüp, çuvallayıp atmışlar. Uzunköprü'nün çöplüğü bu. Çuvalların hepsi köpek ölüsü dolu.' dedi. İşte o görüntüler; 📹
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