Altındağ'ın Ardından Şimdi de Edirne'de Çuvallara Doldurulmuş Köpek Cesetleri Bulundu

Edirne'de bir hayvansever Uzunköprü ilçesinde bulunan boş bir arazide çuvallara doldurulup boş bir araziye atılmış hayvan cesetleri buldu. Görüntüleri kaydeden kadın, 'Uzunköprü'nün çöplüğünde koca koca köpekleri olduğu gibi öldürüp, çuvallayıp atmışlar. Sokak hayvanları sanırım, hepsi köpek dolu.' diyerek isyan etti.