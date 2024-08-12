Yaşadığı Sakatlık Sonrası Mücadeleyi Bırakmayan Kadın Sporcunun Azmi Herkese Örnek Olacak

Sprint ve uzun atlama sporcusu Nathalie Westman, antrenman sırasında diz bölgesini sakatladıktan sonra 6 aylık tedavi sürecinin her aşamasını kayda aldı. Bir süre koltuk değnekleriyle bile güçlükle yürüdüğü görülen genç sporcunun düzenli olarak yaptığı antrenmanları sayesinde 6 ay sonra yeniden desteksiz bir biçimde koştuğu görüldü. Genç sporcunun azmi izleyenlere örnek oldu.