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Yaşadığı Sakatlık Sonrası Mücadeleyi Bırakmayan Kadın Sporcunun Azmi Herkese Örnek Olacak

Yaşadığı Sakatlık Sonrası Mücadeleyi Bırakmayan Kadın Sporcunun Azmi Herkese Örnek Olacak

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 13:05

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Sprint ve uzun atlama sporcusu Nathalie Westman, antrenman sırasında diz bölgesini sakatladıktan sonra 6 aylık tedavi sürecinin her aşamasını kayda aldı. Bir süre koltuk değnekleriyle bile güçlükle yürüdüğü görülen genç sporcunun düzenli olarak yaptığı antrenmanları sayesinde 6 ay sonra yeniden desteksiz bir biçimde koştuğu görüldü. Genç sporcunun azmi izleyenlere örnek oldu. 

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Sprint ve uzun atlama sporcusu Nathalie Westman'ın yarışmalara hazırlanırken yaşadığı sakatlık bir anda hayatını tersine çevirdi. Diz bölgesi sakatlanan genç kadın, 6 aylık sakatlığı boyunca tedavi sürecini kayda aldı.

Sprint ve uzun atlama sporcusu Nathalie Westman'ın yarışmalara hazırlanırken yaşadığı sakatlık bir anda hayatını tersine çevirdi. Diz bölgesi sakatlanan genç kadın, 6 aylık sakatlığı boyunca tedavi sürecini kayda aldı.

Yaşadığı zorlu sürecin başlarında neredeyse hiç adım atamayan genç sporcu mücadeleci yapısı sayesinde yavaş yavaş ilerleme kaydetti. Önce desteksiz bir şekilde ayakta duran sporcunun yavaş yavaş yürümeye başladığı ardından yaptığı egzersizler sonrası koşmaya başladığı görüldü. Görüntülerin izleyen sosyal medya kullanıcıları genç kadının azmini tebrik etti. İşte o görüntüler; 📹

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