9 Kişinin Öldüğü Otobüs Kazası Öncesi Çekilen Son Görüntüler Ortaya Çıktı

Ağrı-İzmir seferi sırasında Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsünün kaza öncesi çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda 9 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı kaza öncesi başka bir otobüsten çekilen görüntüler ve kaza yapan otobüste bulunan muavinin sosyal medyada paylaştığı bir video yer aldı.
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9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı.
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Kaza yapan otobüste muavinlik yapan bir kişinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde şoförün araç kullandığı anlar yer aldı.
Bir başka görüntüde ise kaza yapan otobüsü yine aynı firmaya ait bir başka otobüste bulunan kişiler kayda alarak sosyal medyada paylaştı. İşte o görüntüler; 📹
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