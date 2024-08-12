9 Kişinin Öldüğü Otobüs Kazası Öncesi Çekilen Son Görüntüler Ortaya Çıktı

Ağrı-İzmir seferi sırasında Ankara'da kaza yapan yolcu otobüsünün kaza öncesi çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda 9 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı kaza öncesi başka bir otobüsten çekilen görüntüler ve kaza yapan otobüste bulunan muavinin sosyal medyada paylaştığı bir video yer aldı.