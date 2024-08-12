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1996'da Bir Kış Günü Çekilen İstiklal Caddesi Görüntüleri İzleyenlere Nostalji Yaşattı

1996'da Bir Kış Günü Çekilen İstiklal Caddesi Görüntüleri İzleyenlere Nostalji Yaşattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 14:43

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1996 yılında soğuk bir kış günü İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri izleyen nostalji severler 'Nerede eski Türkiye?' demekten kendini alıkoyamadı. 

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'Küllük Kahvesi' isimli Twitter (X) hesabından paylaşılan 1996 yılına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

'Küllük Kahvesi' isimli Twitter (X) hesabından paylaşılan 1996 yılına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Soğuk bir kış günü çekilen görüntüler nostalji severlere keyifli dakikalar yaşattı. İnsan sayısının az olması ve turistlerin mutlu anları kameralara yansırken, izleyenler ''Nerede eski Türkiye?' yorumunda bulundu. İşte o anlar; 📹

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