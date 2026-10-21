Japon Yapıştırıcısı Kullandıktan Sonra Oluşan Beyaz İzlerin Bir Nedeni Var
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Kırılan bir parçayı Japon yapıştırıcısıyla dikkatlice yapıştırsanız bile yapışma yerinin çevresinde beyaz, tozlu bir iz oluşabiliyor. Bu izin nedeni, yapıştırıcının sertleşirken havaya karışan buharı.
Ayrıntılar haberimizde.
Yapıştırıcı havadaki nemle sertleşiyor.
Beyaz iz, havaya karışan buharın sertleşmesiyle oluşuyor.
Fazla yapıştırıcı kullanmak izi büyütüyor.
Beyaz iz bırakmayan yapıştırıcılar da var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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