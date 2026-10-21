article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japon Yapıştırıcısı Kullandıktan Sonra Oluşan Beyaz İzlerin Bir Nedeni Var

Japon Yapıştırıcısı Kullandıktan Sonra Oluşan Beyaz İzlerin Bir Nedeni Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 21:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kırılan bir parçayı Japon yapıştırıcısıyla dikkatlice yapıştırsanız bile yapışma yerinin çevresinde beyaz, tozlu bir iz oluşabiliyor. Bu izin nedeni, yapıştırıcının sertleşirken havaya karışan buharı.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapıştırıcı havadaki nemle sertleşiyor.

Yapıştırıcı havadaki nemle sertleşiyor.

Japon yapıştırıcısının temelinde siyanoakrilat bulunuyor. Yüzeydeki çok az miktardaki nem bile yapıştırıcının sertleşmesini başlatıyor.

Hava kuruyken sertleşme yavaşlıyor. Tahta ya da kâğıt gibi asidik yüzeylerde de yapıştırıcının tutması ve tamamen sertleşmesi daha uzun sürüyor.

Beyaz iz, havaya karışan buharın sertleşmesiyle oluşuyor.

Beyaz iz, havaya karışan buharın sertleşmesiyle oluşuyor.

Yapıştırıcının bir kısmı sertleşme sırasında buhar hâline geçiyor. Bu buhar havadaki nemle tepkimeye girip sertleşiyor ve yapışma yerinin çevresine çöküyor.

Üreticiler bu beyaz, tozlu kalıntıya 'blooming' ya da 'frosting' diyor. Kalıntı, sertleşme sürecinin bir yan ürünü.

Fazla yapıştırıcı kullanmak izi büyütüyor.

Fazla yapıştırıcı kullanmak izi büyütüyor.

Yapıştırıcı üreticisi Permabond'a göre en iyi sonuç için olabildiğince az yapıştırıcı kullanmak gerekiyor. Böylece kenarlardan taşan yapıştırıcı azalıyor, beyaz iz de en aza iniyor ya da hiç oluşmuyor. Parçayı yapıştırdıktan hemen sonra kapalı bir kutuya koymak ise buharın içeride hapsolmasına ve iz bırakmasına yol açabiliyor.

Firma, çalışılan yerin havalandırılmasını ve yapıştırıcının hızlı sertleşmesini sağlamayı öneriyor.

Beyaz iz bırakmayan yapıştırıcılar da var.

Beyaz iz bırakmayan yapıştırıcılar da var.

Az iz bırakan özel siyanoakrilatların buhar basıncı daha düşük olduğu için daha az buharlaşıyorlar, kokuları da daha hafif oluyor.

Ancak bu yapıştırıcılar yüksek sıcaklığa daha az dayanıyor ve her iş için uygun olmayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın