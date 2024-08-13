Çinli Firmadan Hayat Kurtaracak Ürün! Yaşlılar Sakatlanmasını Engellemek İçin Hava Yastıklı Ceket Yapıldı

Özellikle belli bir yaştan sonra çeşitli hastalıklar nedeniyle bilinç kaybı yaşayan ve düşme sonucu oluşan sakatlıkların önüne geçmek için Çinli bir firma hava yastıklı ceket üretti. Üzerine giydirilen kişinin yere düştüğünü sensörler sayesinde algılayan
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Çin'de yaşlıların düşmeye bağlı sakatlıklarının önüne geçebilmek için harika bir buluşa imza atan Suzhou Yidaibao Intelligent Technology firması, kendi ülkelerindeki 65 yaş üstü 400 bin kişinin düşerek kendini sakatlaması ve bunların 32 bininin de hayatını kaybetmesi verisi üzerinden bir ürün geliştirmeye karar verdi.
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Düşmeye bağlı sakatlıkların önüne geçmeye çalışan firma sırt, baş ve boyun bölgelerine hava yastığı monte ettikleri ceketin kullanım videosunu yayınladı.
Henüz piyasaya ne zaman çıkacağı bilinmeyen ürünün test sürecinde ise başarılı olduğu görüldü. İşte o görüntüler; 📹
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