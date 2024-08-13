Çinli Firmadan Hayat Kurtaracak Ürün! Yaşlılar Sakatlanmasını Engellemek İçin Hava Yastıklı Ceket Yapıldı

Özellikle belli bir yaştan sonra çeşitli hastalıklar nedeniyle bilinç kaybı yaşayan ve düşme sonucu oluşan sakatlıkların önüne geçmek için Çinli bir firma hava yastıklı ceket üretti. Üzerine giydirilen kişinin yere düştüğünü sensörler sayesinde algılayan