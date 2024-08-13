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Trafikte Tehlikeli Yolculuk: TIR Dorsesine Yüklediği Çuvalların Üzerinde Araba Taşıdı

Trafikte Tehlikeli Yolculuk: TIR Dorsesine Yüklediği Çuvalların Üzerinde Araba Taşıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 14:20

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Sakarya'da bir TIR'ın tehlikeli yolculuğu kameralara takıldı. Şahin marka otomobilin dorsedeki çuvalların üzerinde taşındığını gören şoförler hayrete düştü. O anlar bir otomobilde bulunan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Görüntüler Sakarya'nın Arife ilçesinde D650 Karayolu'nda kaydedildi. Adapazarı istikametine doğru ilerleyen bir TIR'ın dorsesi içinde bulunan çuvallar üzerine yüklenen Şahin model otomobili görenler hayrete düştü.

Görüntüler Sakarya'nın Arife ilçesinde D650 Karayolu'nda kaydedildi. Adapazarı istikametine doğru ilerleyen bir TIR'ın dorsesi içinde bulunan çuvallar üzerine yüklenen Şahin model otomobili görenler hayrete düştü.

Kilometrelerce aynı yolda tehlikeli bir şekilde yolculuk eden TIR'ın o anlar, bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹

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