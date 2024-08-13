Trafikte Tehlikeli Yolculuk: TIR Dorsesine Yüklediği Çuvalların Üzerinde Araba Taşıdı

Sakarya'da bir TIR'ın tehlikeli yolculuğu kameralara takıldı. Şahin marka otomobilin dorsedeki çuvalların üzerinde taşındığını gören şoförler hayrete düştü. O anlar bir otomobilde bulunan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntüler Sakarya'nın Arife ilçesinde D650 Karayolu'nda kaydedildi. Adapazarı istikametine doğru ilerleyen bir TIR'ın dorsesi içinde bulunan çuvallar üzerine yüklenen Şahin model otomobili görenler hayrete düştü.
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Kilometrelerce aynı yolda tehlikeli bir şekilde yolculuk eden TIR'ın o anlar, bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹
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