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Tolga Sarıtaş'ın Paylaşımından Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Ölümüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Tolga Sarıtaş'ın Paylaşımından Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Ölümüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 00:27

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

11 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzdü.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzdü.

Ceren Karakoç, Instagram hesabından Sibel Taşçıoğlu'yla fotoğraflarını paylaşıp rol arkadaşına veda etti.

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Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozdu. Tolga Sarıtaş, Instagram hesabı üzerinden reklam yüzü olduğu bankanın reklamıyla Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını yayınladı.

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Kızılcık Şerbeti setindeki büyük ayrılık herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti setindeki büyük ayrılık herkesi şoke etti.

Instagram hesabından setten ayrıldığı anların videosunu paylaşan Sibel Taşçıoğlu, ayrıca duygu yüklü bir veda metni yayınladı.

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Sibel Taşçıoğlu'nun pasta kesip veda konuşması yaptığı anlarda rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Sibel Taşçıoğlu'nun pasta kesip veda konuşması yaptığı anlarda rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Özellikle Pembe'nin oğulları Fatih ve Mustafa'yı canlandıran Altıntoprak ve Güngör hüngür hüngür ağladı.

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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2016'da yarışmacı olarak karşımıza çıkmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2016'da yarışmacı olarak karşımıza çıkmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti.

2016 sezonunda Ünlüler takımında yer alan ve aylarca yarışmada devam eden Yılmaz Morgül, konuk olduğu Gel Konuşalım programında Survivor hakkında itiraflarda bulundu.

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Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.

Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.

Birsen Altuntaş, TRT 1'in ilgi çeken dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldığını duyurdu.

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Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin takıntılı hayranı yeniden hortladı.

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin takıntılı hayranı yeniden hortladı.

Son olarak dört yıl aradan sonra yeniden Cebeci’nin iş yerine giden Abdullah K., bina önünde bağırarak spikeri dışarı çağırdı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

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Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”nin yeni bölümü duygusal ve çarpıcı anlara sahne oldu.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”nin yeni bölümü duygusal ve çarpıcı anlara sahne oldu.

39. bölümde Azem, yıllar sonra oğlu Ferda ile ilk kez yüz yüze geldi. Ancak bu kavuşma, gelen bir telefonla gölgelendi.

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Kızılcık Şerbeti setinde Pembe'ye veda görüntüleri epey olay oldu.

Kızılcık Şerbeti setinde Pembe'ye veda görüntüleri epey olay oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Feyza Civelek'e elini uzattığında sarılmak yerine elini sıvazlayan Civelek'in o hareketi çok konuşuldu. O görüntülerin ardından sosyal medyada ikili arasında bir gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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