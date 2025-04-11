Tolga Sarıtaş'ın Paylaşımından Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Ölümüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzdü.
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Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, uzun süredir sessizliğini koruyordu.
Kızılcık Şerbeti setindeki büyük ayrılık herkesi şoke etti.
Sibel Taşçıoğlu'nun pasta kesip veda konuşması yaptığı anlarda rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Survivor 2016'da yarışmacı olarak karşımıza çıkmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti.
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Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.
Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin takıntılı hayranı yeniden hortladı.
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”nin yeni bölümü duygusal ve çarpıcı anlara sahne oldu.
Kızılcık Şerbeti setinde Pembe'ye veda görüntüleri epey olay oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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