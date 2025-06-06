Tolga Çevik Çocukları Tuna ve Tan'ın Kendi Programında Sahneye Çıktığı Bölümü İzledi

Programda çocuklarına gururlu bir bakış atarak, 'Harikasın, devam et' mesajı verdiği anlar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kendisine bu bakış da soruldu.

Orada çocuklarının replikleri doğru söylemeleri ya da şaka yapmaları değil, binlerce seyircinin karşısına çıkabilmelerinin önemli olduğunu, oradaki meselenin de bu olduğunu söyleyen Çevik, çocuklarının istedikleri mesleği seçmekte tamamen özgür olduklarının da altını çizdi.