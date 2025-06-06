Tolga Çevik Çocukları Tuna ve Tan'ın Kendi Programında Sahneye Çıktığı Bölümü İzledi

Tolga Çevik bir dönem 'Arkadaşım Hoşgeldin' isimli programla her birimizi ekrana kilitlemişti. Ünlü isimleri de konuk aldığı programın birçok bölümü hafızalarımıza kazındı. Kendisi bu doğaçlama gösterisine hala devam ediyor. Programın en çok aklımızda kalan bölümü ise Tolga Çevik'in çocukları Tuna ve Tan'ın, Ezgi Mola ve babalarının çocukluğunu canlandırmak için sahneye çağırıldıkları bölümdü.
KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın Fenomen isimli programına katılan Tolga Çevik, o anları izledi. Çocuklarının minik hallerini izlerken duygulanan Tolga Çevik, gözyaşlarını tutamadı.
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Tolga Çevik, çocuklarının sahneye çıkacaklarından haberi bile olmadığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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