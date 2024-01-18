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Tıp Fakültesini Kazanmak İsteyen Genç, Tuvalette de Ders Çalışabilmek İçin Kapı ve Duvarlara Not Yapıştırdı

Tıp Fakültesini Kazanmak İsteyen Genç, Tuvalette de Ders Çalışabilmek İçin Kapı ve Duvarlara Not Yapıştırdı

Arya
Arya - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 12:23

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Gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak ve iyi bir maaş kazanmak isteyen genç, tuvalette geçirdiği zamanı boşa harcamamak için tuvalet kapısına ve duvarlarına ders notu yapıştırdı.

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"@seleneroglu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, tıp fakültesini kazanmak istediğini belirtti.

"@seleneroglu" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, tıp fakültesini kazanmak istediğini belirtti.

Tıp fakültesini kazanmak istediğini belirten genç o notların yer aldığı videoyu da, 'Başarılı olmak zorundayım çünkü pahalı şeyleri çok seviyorum' diyerek paylaştı.

Tıp fakültesini kazanmak istediğini belirten genç o notların yer aldığı videoyu da, 'Başarılı olmak zorundayım çünkü pahalı şeyleri çok seviyorum' diyerek paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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