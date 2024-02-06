Görüş Bildir
Haberler
Video
TikTok Canlı Yayını Açtığı İçin Babası Tarafından Darbedilen Kadın

TikTok Canlı Yayını Açtığı İçin Babası Tarafından Darbedilen Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 10:23

İçerik Devam Ediyor

Son dönemlerde çokça tartışılan TikTok canlı yayınlarında kullanıcılar, canlı yayın aracılığı ile izleyicilerden hediye/bağış toplayarak para kazanmaya çalışıyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Daha çok insanın canlı yayını izleyerek, daha çok insanın hediye/bağış yapması için ise birçok kullanıcı ilginç yöntemlere başvuruyor. Bunlar da sıklıkla tepki çekiyor.

Daha çok insanın canlı yayını izleyerek, daha çok insanın hediye/bağış yapması için ise birçok kullanıcı ilginç yöntemlere başvuruyor. Bunlar da sıklıkla tepki çekiyor.

"Laz Kızı" isimli bir TikTok kullanıcısının da daha çok insanın canlı yayını izleyerek daha çok para kazanmak için meme dekoltesi vermesi tepki çekmişti.

"Laz Kızı" isimli bir TikTok kullanıcısının da daha çok insanın canlı yayını izleyerek daha çok para kazanmak için meme dekoltesi vermesi tepki çekmişti.

Yine bir TikTok canlı yayını açarak para kazanmaya çalışan bir kadın ise babası tarafından darbedildi. Görüntülerdeki kadının kim olduğu ve nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

Yine bir TikTok canlı yayını açarak para kazanmaya çalışan bir kadın ise babası tarafından darbedildi. Görüntülerdeki kadının kim olduğu ve nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

İşte canlı yayında darbedilen o kadın: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
10
3
2
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?