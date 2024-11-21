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The Economist'in 2025 Tahminine 'Gençler Birliği' Yorumu: "İnşallah Ankaragücü'nü Yeneceğiz"

The Economist'in 2025 Tahminine 'Gençler Birliği' Yorumu: "İnşallah Ankaragücü'nü Yeneceğiz"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
21.11.2024 - 17:23 Son Güncelleme: 21.11.2024 - 17:42

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu'nun The Economist'in 2025 tahmini kapağına yorumu sosyal medyada gündem oldu. The Economist'in kapak renkleri olarak Gençlerbirliği'nin renklerini kullandığını söyleyen Limoncuoğlu, 'Cumartesi günü Ankara derbisi var. İnşallah Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü yenerek belki de cumartesi günkü derbinin kazananını da bilmiş olacaklar.' dedi. 

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Haber Global ekranlarında canlı yayına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu'nun The Economist'in kehanetler belirten 2025 kapağına yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Global ekranlarında canlı yayına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu'nun The Economist'in kehanetler belirten 2025 kapağına yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Kapakta yer alan renklerin Gençlerbirliği renklerine benzediğini söyleyen Limoncuoğlu, "Cumartesi günü Ankara derbisi var. İnşallah Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü yenerek belki de cumartesi günkü derbinin kazananını da bilmiş olacaklar." dedi.

Kapakta yer alan renklerin Gençlerbirliği renklerine benzediğini söyleyen Limoncuoğlu, "Cumartesi günü Ankara derbisi var. İnşallah Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü yenerek belki de cumartesi günkü derbinin kazananını da bilmiş olacaklar." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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