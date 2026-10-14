Guatemala'da Öldü Sanılan 15 Yaşındaki Kız 8 Saat Sonra Kendi Cenazesinde Tabuttan Çıktı

Evlat kaybı bir ailenin yaşayabileceği en büyük acı. Elbette aileler bu durumda bazen acıyla, yanlış durumların içine girebiliyor. Ölümün tespiti göründüğü kadar basit olmayabiliyor ve nabzın ya da nefesin kontrolü gibi ilk müdahaleler bir doktor muayenesi olmadan yapıldığında ciddi yanılgılara yol açabiliyor. Guatemala'da yaşanan bir olay da bu tartışmayı bir kez daha gündeme getirdi.

Guatemala'nın Quiché bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki bir kız, 10 Ekim sabahı göğsündeki şiddetli ağrıyla fenalaştı. Onu hastaneye götürmek için yola çıkan babası, kızının nefes almadığını ve nabzının atmadığını düşününce hayatını kaybettiğini düşündü ve cenaze hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 8 saat sonra kendi cenaze töreninde tabutun içinde hareket eden kız, yakınlarının kollarında tabuttan çıkarıldı.

Kaynak