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Guatemala'da Öldü Sanılan 15 Yaşındaki Kız 8 Saat Sonra Kendi Cenazesinde Tabuttan Çıktı

Guatemala'da Öldü Sanılan 15 Yaşındaki Kız 8 Saat Sonra Kendi Cenazesinde Tabuttan Çıktı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
14.10.2026 - 12:05 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 13:08

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Evlat kaybı bir ailenin yaşayabileceği en büyük acı. Elbette aileler bu durumda bazen acıyla, yanlış durumların içine girebiliyor. Ölümün tespiti göründüğü kadar basit olmayabiliyor ve nabzın ya da nefesin kontrolü gibi ilk müdahaleler bir doktor muayenesi olmadan yapıldığında ciddi yanılgılara yol açabiliyor. Guatemala'da yaşanan bir olay da bu tartışmayı bir kez daha gündeme getirdi.

Guatemala'nın Quiché bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki bir kız, 10 Ekim sabahı göğsündeki şiddetli ağrıyla fenalaştı. Onu hastaneye götürmek için yola çıkan babası, kızının nefes almadığını ve nabzının atmadığını düşününce hayatını kaybettiğini düşündü ve cenaze hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 8 saat sonra kendi cenaze töreninde tabutun içinde hareket eden kız, yakınlarının kollarında tabuttan çıkarıldı.

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Bir kişinin hayatını kaybettiğine karar vermek, nabız ve nefesin yokluğundan çok daha fazlasını gerektiriyor.

Bir kişinin hayatını kaybettiğine karar vermek, nabız ve nefesin yokluğundan çok daha fazlasını gerektiriyor.

Hekimler ölümü doğrularken kalp seslerini steteskopla dakikalar boyunca dinliyor, solunumu gözlemliyor, gözbebeklerinin ışığa verdiği refleksi kontrol ediyor ve gerekirse kalp ritmini cihazla izliyor. Ölüm belgesi de ancak bu muayenenin ardından bir doktor tarafından düzenleniyor. Guatemala'daki olayda ise kızın ölümü bir doktor tarafından doğrulanmadı ve ölüm belgesi düzenlenmedi. Kızın yaşadığı durumun tıbbi nedeni de açıklanmadı.

Tıp literatüründe benzer anlara rastlanıyor. Yoğun bakım ve acil servis kayıtlarında, kalp masajı sonlandırıldıktan bir süre sonra kalbin kendiliğinden yeniden atmaya başladığı vakalar 'Lazarus fenomeni' adıyla geçiyor. Derin bayılma, kalp ritim bozuklukları, aşırı soğuk ya da bazı zehirlenmeler de nabzı ve solunumu o kadar zayıflatabiliyor ki ilk bakışta hayat belirtisi yokmuş gibi görünebiliyor. Bu yüzden ölüm kararının mutlaka bir sağlık profesyoneli tarafından verilmesi büyük önem taşıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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