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Isparta'da Korkutan Kaza: İçinde Cenaze Bulunan Tabut, Seyir Halindeki Cenaze Aracından Yola Düştü

Isparta'da Korkutan Kaza: İçinde Cenaze Bulunan Tabut, Seyir Halindeki Cenaze Aracından Yola Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 19:13 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 19:52
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Isparta-Eğirdir karayolunda Akkent Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında yaşanan olayda, içinde cenaze bulunan tabut seyir halindeki cenaze nakil aracından yola düştü. Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında yaşanan anlar görüntülere yansıdı. Tabut, kısa süre içinde yeniden araca yüklendi.

[Kaynak: İHA]

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Cenaze aracının arkasından kopan tabut, kırmızı ışıkta bekleyen araçların tam önüne düştü.

Cenaze aracının arkasından kopan tabut, kırmızı ışıkta bekleyen araçların tam önüne düştü.

Edinilen bilgiye göre Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine bir erkeğin cenazesini götüren araç, Akkent Kavşağı'ndaki ışıklarda durup yeniden hareket ettiği sırada tabut yerinden çıkarak asfalta düştü. Tabutun kapağı ayrı bir yerde, cenaze ise beyaz kefenine sarılı hâlde tabutun içinde kaldı.

Olayın nedeni ilk anda netleşmedi. Bazı haberlerde cenaze aracının arka kapısının sebebi belirlenemeyen bir şekilde açıldığı belirtilirken, İHA'ya yansıyan bilgilerde tabutun yerinden kaymasına aracın sabitleme sistemindeki bir arızanın yol açtığı kaydedildi.

Kırmızı daireyle işaretlenen cenaze aracı, görüntüde tabutun düştüğü noktanın hayli ilerisinde, kavşağın karşı tarafında görülüyor.

Tabut yola düşünce sürücü ile çevredeki araçlarda bulunanlar durdu. Cenaze aracının şoförü tabutu yerden alarak cenazeyle birlikte yeniden araca yerleştirdi. Ardından yolculuğa devam edilen araç, Eğirdir'e ulaştı ve cenaze yakınlarına teslim edildi.

Yola düşen tabutun görüntüleri

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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