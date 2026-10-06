Isparta'da Korkutan Kaza: İçinde Cenaze Bulunan Tabut, Seyir Halindeki Cenaze Aracından Yola Düştü
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Cenaze aracının arkasından kopan tabut, kırmızı ışıkta bekleyen araçların tam önüne düştü.
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Yola düşen tabutun görüntüleri
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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