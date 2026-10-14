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Sekiz Ayda Tek Başına Temizlediği Nehrin Bir Ayda Geldiği Hali Gören Hindistanlı Genç Hayal Kırıklığına Uğradı

Sekiz Ayda Tek Başına Temizlediği Nehrin Bir Ayda Geldiği Hali Gören Hindistanlı Genç Hayal Kırıklığına Uğradı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
14.10.2026 - 15:13 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 15:52

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Hindistan'da kirlilik yıllardır çözülemeyen bir mesele. Ülkede nehirler yalnızca bir su kaynağı değil, aynı zamanda günlük yaşamın ve inançların da merkezinde yer alıyor. Kıyılarında ibadet edilen, çiçeklerin ve sunuların suya bırakıldığı bu nehirlerin pek çoğu, artan atık yükü yüzünden temizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Bittu adlı genç, sekiz ay boyunca tek başına temizlediği nehrin bir ay içinde yeniden kirletildiğini görünce yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Görüntülerde nehir kıyısında toplanan kalabalığın yanı sıra suyun yüzeyinde biriken atıkların da yer aldığı görüldü. Ortaya çıkan manzara Bittu kadar izleyenlerin de sinirini bozdu.

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Nehri temizlemek için yola çıkan genç, mücadelesine tek başına devam etti.

Nehri temizlemek için yola çıkan genç, mücadelesine tek başına devam etti.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Biaora kasabasında yaşayan Bittu Tabahi, Ajnar Nehri'ni temizlemek için 26 Ocak'ta arkadaşlarıyla yola çıktı. Arkadaşları bir süre sonra çalışmayı bıraktı, genç ise tek başına devam etti. Günlerce suya girerek plastik şişeleri, poşetleri ve diğer atıkları elleriyle topladı. Kullandığı eldiven ve çöp torbası gibi malzemeleri de kendi cebinden karşıladı.

Çalışmalar sırasında uzuvlarında enfeksiyon yaşadı ve zararlı hayvanlarla karşılaştı. Görüntüleri sosyal medyada gündem olunca Biaora Belediyesi de çalışmalara destek verdi ve biriken atıkları iş makineleriyle temizledi. Belediye, nehre beş büyük kanaldan akan kanalizasyon için yaklaşık 147,7 milyon rupilik bir arıtma tesisi de önerdi. Ne kadar uğraşılsa da bölgeleri temiz tutmak, tek bir kişinin emeğiyle değil, herkesin ortak sorumluluğuyla mümkün oluyor.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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