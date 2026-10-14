Sekiz Ayda Tek Başına Temizlediği Nehrin Bir Ayda Geldiği Hali Gören Hindistanlı Genç Hayal Kırıklığına Uğradı

Hindistan'da kirlilik yıllardır çözülemeyen bir mesele. Ülkede nehirler yalnızca bir su kaynağı değil, aynı zamanda günlük yaşamın ve inançların da merkezinde yer alıyor. Kıyılarında ibadet edilen, çiçeklerin ve sunuların suya bırakıldığı bu nehirlerin pek çoğu, artan atık yükü yüzünden temizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Bittu adlı genç, sekiz ay boyunca tek başına temizlediği nehrin bir ay içinde yeniden kirletildiğini görünce yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Görüntülerde nehir kıyısında toplanan kalabalığın yanı sıra suyun yüzeyinde biriken atıkların da yer aldığı görüldü. Ortaya çıkan manzara Bittu kadar izleyenlerin de sinirini bozdu.

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