TGRT Canlı Yayınında 'Yeni Plaka' Ürettiler: "82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke..."

Geçtiğimiz günlerde HTŞ (Heyet Tahrir eş-Şam) önderliğinde Suriye'nin Halep kentini kontrol altına alan Suriyeli muhalifler, Türkiye'deki gündemi de farklı bir noktaya çekti. TGRT ekranlarında konuyu değerlendiren gazeteci Cem Küçük ve beraberindeki isimler, Halep kalesine asılan Türk bayrağını yorumlarken 'Keşke bizim olsa.' dedi. Suriye'nin toprak büyünlüğü yönündeki vurgusunu sürdüren Küçük, 'Bizim olsa fena mı olur? Kudüs bende olsa kötü mü olur? 82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire...' dedi.