TGRT Canlı Yayınında 'Yeni Plaka' Ürettiler: "82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke..."

Geçtiğimiz günlerde HTŞ (Heyet Tahrir eş-Şam) önderliğinde Suriye'nin Halep kentini kontrol altına alan Suriyeli muhalifler, Türkiye'deki gündemi de farklı bir noktaya çekti. TGRT ekranlarında konuyu değerlendiren gazeteci Cem Küçük ve beraberindeki isimler, Halep kalesine asılan Türk bayrağını yorumlarken 'Keşke bizim olsa.' dedi. Suriye'nin toprak büyünlüğü yönündeki vurgusunu sürdüren Küçük, 'Bizim olsa fena mı olur? Kudüs bende olsa kötü mü olur? 82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire...' dedi.
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TGRT ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cem Küçük, Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasını yorumladı.
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Görüntüler karşısında duygulandığını söyleyen Küçük, "Bizim olsa fena mı olur? Kudüs bende olsa kötü mü olur? 82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire..." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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