Eşinin Verdiği Anlamlı Hediye Karşısında Duygulandı: "Tepkisi Beni Yıktı"

Hayatımızın en mutlu günlerinden biri olan düğün etkinliklerinde sevdiklerimizin bizimle birlikte olmasını istesek de hayat bazen buna izin vermiyor. Sosyal medya platformu TİkTok'ta bir genç kadın, eşinin vefat eden babasını düğün fotoğraflarına ekleterek eşine verdi. Karısının verdiği hediyeyi açan genç adam, hediyenin ne olduğunu fark ettiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Genç adamın tepkisi, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarını hüzne boğdu.
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Eşinin vefat eden babasını düğün fotoğrafına ekleterek sürpriz yapan genç kadının TikTok paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Fotoğrafta babasını gören adam duygu dolu anlar yaşarken, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları da hüzne boğuldu.
Videoyu sosyal medyada paylaşan genç kadın, "Rahmetli babası düğünümüze katılamamıştı. Tepkisi beni yıktı" notunu düştü. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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