Fatih Altaylı'dan Çok Sert 'Suriye' Yorumu! "Kaleye Türk Bayrağı Asıyorlar, Ahmaklar Zil Takıp Oynuyor"

HTŞ liderliğindeki Suriyeli muhaliflerin, Halep'e giriş görüntülerini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, yaşanan olayların Türkiye'deki yankısı üzerinden çok sert ifadeler kullandı. Halep kalesine Türk bayrağı asılmasıyla ilgili yorum yapan Altaylı, Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölen düzenliyorlar. Halep Kalesi’ne Türk Bayrağı falan asıyorlar. Ne oluyorsa, bizim neyimizeyse. Yarın o iner yerine PKK bayrağı da asabilirler. Bizdeki bazı ahmaklar da zil takıp oynuyor.' dedi.