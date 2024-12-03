Fatih Altaylı'dan Çok Sert 'Suriye' Yorumu! "Kaleye Türk Bayrağı Asıyorlar, Ahmaklar Zil Takıp Oynuyor"

HTŞ liderliğindeki Suriyeli muhaliflerin, Halep'e giriş görüntülerini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, yaşanan olayların Türkiye'deki yankısı üzerinden çok sert ifadeler kullandı. Halep kalesine Türk bayrağı asılmasıyla ilgili yorum yapan Altaylı, Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölen düzenliyorlar. Halep Kalesi’ne Türk Bayrağı falan asıyorlar. Ne oluyorsa, bizim neyimizeyse. Yarın o iner yerine PKK bayrağı da asabilirler. Bizdeki bazı ahmaklar da zil takıp oynuyor.' dedi.
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YouTube programında Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, HTŞ öderliğindeki Suriyeli muhaliflerin Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasını "Türklerin sevdiği görsel şölen" niteledi.
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Bu olaya Türkiye içerisinde sevinenler olduğunu söyleyen Altaylı, "Orada olan hiç bir şey Türkiye'nin lehine değil. Bizdeki bazı ahmaklar da zil takıp oynuyorlar." dedi.
İşte Altaylı'nın yorumlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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