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Esra Ezmeci'den Fenerbahçe Kaybettiği İçin Cinsellikten Kaçan Kocaya Yanıt

Esra Ezmeci'den Fenerbahçe Kaybettiği İçin Cinsellikten Kaçan Kocaya Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 09:52

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programının sunucusu ve uzman psikolog Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden ilginç bir soru aldı. Bir kadın, Fenerbahçe’nin kaybetmesinin ardından eşinin 13 gün boyunca cinsellikten uzaklaştığını ve uğursuzluk nedeniyle kendisinden uzaklaştığını belirterek Ezmeci’den yardım istedi. Ezmeci bu durumu 'bahane' olarak değerlendirerek eşinin futbol maçlarının kaybetmesinin, ilişkiye olan uzaklığına gerekçe olamayacağını söyledi.

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Uzman psikolog Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Uzman psikolog Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak bir kadın, eşinin Fenerbahçe’nin kaybetmesinin ardından 13 gün boyunca cinsellikten kaçtığını ve uğursuzluk nedeniyle kendisinden uzaklaştığını belirterek Ezmeci’den tavsiye istedi.

Son olarak bir kadın, eşinin Fenerbahçe’nin kaybetmesinin ardından 13 gün boyunca cinsellikten kaçtığını ve uğursuzluk nedeniyle kendisinden uzaklaştığını belirterek Ezmeci’den tavsiye istedi.

Ezmeci de eşinin futbol nedeniyle yaşadığı üzüntünün cinsellikten uzaklaşmak için bir gerekçe olamayacağını, bu durumu bir bahane olarak görerek net bir şekilde karşı koyması gerektiğini söyledi.

Ezmeci de eşinin futbol nedeniyle yaşadığı üzüntünün cinsellikten uzaklaşmak için bir gerekçe olamayacağını, bu durumu bir bahane olarak görerek net bir şekilde karşı koyması gerektiğini söyledi.

İşte Ezmeci'nin yanıtı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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