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Testo Taylan’ın YouTube Videosuna Konuk Olan Murat Övüç’ten Dikkat Çeken Siyasi Parti İtirafları

Testo Taylan’ın YouTube Videosuna Konuk Olan Murat Övüç’ten Dikkat Çeken Siyasi Parti İtirafları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 19:13

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İçerik üreticisi Testo Taylan, YouTube hesabından sosyal medya ünlülerinin evlerini ziyaret ediyor. Taylan’ın son ziyareti ise Murat Övüç'e oldu. Ünlü fenomen Övüç, şehir şehir dolaşıp mekanlarda sahne alırken bazı kentlere siyasi parti etkisiyle giremediğini söyledi. Övüç, “Türkiye’nin her yerine giriyorum birtakım yasaklı bölgeler var oralara giremiyorum. O partinin aldığı belediyeler tarafından programlarımız iptal ediliyor. Bazı insanlar fetva veriyor, ‘bunu asarız keseriz şehrimize gelmesin’ diye. Atatürk Cumhuriyeti'nde özgürce yaşayamıyoruz” diye konuştu. 

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İlk önce Murat Övüç'ün açıklamalarını izleyelim 👇

Testo Taylan Murat Övüç’ün evine konuk oldu, o videoyu YouTube hesabından yayınladı.

Testo Taylan Murat Övüç’ün evine konuk oldu, o videoyu YouTube hesabından yayınladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Murat Övüç, sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. YouTube içerik üreticisi Testo Taylan, Murat Övüç’ün evine gitti ve bir video çekti. YouTube’da yayınlanan videoda Murat Övüç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Bazı kentlerde yasaklı olduğunu dile getiren Övüç, çıkacağı mekanların tehdit telefonları aldığını belirtti. Bazı kentlerde siyasi parti etkisiyle mekanlara çıkamadığını belirten Övüç'ün o sözleri şöyle:

“Türkiye’nin her yerine giriyorum birtakım yasaklı bölgeler var oralara giremiyorum. O partinin aldığı belediyeler tarafından programım iptal ediliyor. Diğer partilerle sıkıntımız yok. Bazı yerlerde asarız keseriz şehrimize gelmesinler diye tehdit ediyorlar. Çıkacağım mekanı arıyorlar, o adam çıkarsa burayı taşlarız diyorlar. Atatürk Cumhuriyeti’nde özgürce yaşayamıyoruz. Algıda yanlışlık var. Kadınlar matinesi yapıyorum orada kadın kıyafeti giyiyorum, makyaj yapıyorum. Şovum bittikten sonra normal hayatımda böyleyim. Bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Kazandığım paranın yüzde 40 ile yardım yapıyorum. Yönelimim beni ilgilendirir, o beni ilgilendiriyor. Özelimi özel yaşıyorum. Ben şov yapıyorum. Dışarıda kadın kıyafetiyle dolaşmıyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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