Testo Taylan’ın YouTube Videosuna Konuk Olan Murat Övüç’ten Dikkat Çeken Siyasi Parti İtirafları

İçerik üreticisi Testo Taylan, YouTube hesabından sosyal medya ünlülerinin evlerini ziyaret ediyor. Taylan’ın son ziyareti ise Murat Övüç'e oldu. Ünlü fenomen Övüç, şehir şehir dolaşıp mekanlarda sahne alırken bazı kentlere siyasi parti etkisiyle giremediğini söyledi. Övüç, “Türkiye’nin her yerine giriyorum birtakım yasaklı bölgeler var oralara giremiyorum. O partinin aldığı belediyeler tarafından programlarımız iptal ediliyor. Bazı insanlar fetva veriyor, ‘bunu asarız keseriz şehrimize gelmesin’ diye. Atatürk Cumhuriyeti'nde özgürce yaşayamıyoruz” diye konuştu.
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İlk önce Murat Övüç'ün açıklamalarını izleyelim 👇
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Testo Taylan Murat Övüç’ün evine konuk oldu, o videoyu YouTube hesabından yayınladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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