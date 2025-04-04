Testo Taylan’ın YouTube Videosuna Konuk Olan Murat Övüç’ten Dikkat Çeken Siyasi Parti İtirafları

Sosyal medyayı aktif kullanan Murat Övüç, sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. YouTube içerik üreticisi Testo Taylan, Murat Övüç’ün evine gitti ve bir video çekti. YouTube’da yayınlanan videoda Murat Övüç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bazı kentlerde yasaklı olduğunu dile getiren Övüç, çıkacağı mekanların tehdit telefonları aldığını belirtti. Bazı kentlerde siyasi parti etkisiyle mekanlara çıkamadığını belirten Övüç'ün o sözleri şöyle:

“Türkiye’nin her yerine giriyorum birtakım yasaklı bölgeler var oralara giremiyorum. O partinin aldığı belediyeler tarafından programım iptal ediliyor. Diğer partilerle sıkıntımız yok. Bazı yerlerde asarız keseriz şehrimize gelmesinler diye tehdit ediyorlar. Çıkacağım mekanı arıyorlar, o adam çıkarsa burayı taşlarız diyorlar. Atatürk Cumhuriyeti’nde özgürce yaşayamıyoruz. Algıda yanlışlık var. Kadınlar matinesi yapıyorum orada kadın kıyafeti giyiyorum, makyaj yapıyorum. Şovum bittikten sonra normal hayatımda böyleyim. Bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Kazandığım paranın yüzde 40 ile yardım yapıyorum. Yönelimim beni ilgilendirir, o beni ilgilendiriyor. Özelimi özel yaşıyorum. Ben şov yapıyorum. Dışarıda kadın kıyafetiyle dolaşmıyorum.”

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