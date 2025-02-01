İsmail Saymaz: Murat Övüç'ün Türban Şakasına Terör Bürosu Baktı

Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Sevk yazısında şu suçlama yöneltiliyor:

'Şüphelinin konumu ve ifade ediş şekli dikkate alındığında video paylaşımının toplumun büyük bir kesiminin benimsediği değerleri aşağılamak veya dalga geçmek amacıyla yaptığı, bu değerleri benimseyenleri tahkir ve tahrik edici olduğu, yukarıda açıklanan psikolojik halin ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği…'

Burada ‘şüphelinin konumu’ ifadesiyle Övüç’ün kadınsı tavırlar sergileyen bir erkek olması kastediliyor.

Övüç’ü Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na düşüren bu olsa gerek.

Bu suç ağır cezalık değilken Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda işlem gördü.

Övüç tutuklanmaktan zor kurtuldu.'