İsmail Saymaz: Murat Övüç'ün Türban Şakasına Terör Bürosu Baktı
İsmail Saymaz: Murat Övüç'ün Türban Şakasına Terör Bürosu Baktı
Ünlü fenomen Murat Övüç, geçen aylarda havalimanında başörtüsü taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. “Ne yapsam yakışır” sözleriyle paylaştığı videonun ardından Övüç gözaltına alınmıştı. Fenomen isme ‘dini değerleri aşağılama suçundan’ soruşturma başlatılmıştı.
Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında siyasilere başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerinin terör savcılarıyla alınması üzerinden Murat Övüç’e yapılan işlemi anlattı.
Saymaz, Murat Övüç’ün söz konusu türban şakasına Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun baktığını anlattı.
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Son günlerde siyasilere ve gazetecilere art arda açılan soruşturmalar, Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Üstelik suçlama fark etmeksizin siyasilerin ve gazetecilerin ifadeleri, terör savcıları tarafından alınıyor.
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Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Muhalif isimleri soruşturmalarının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görüldüğünü ifade eden Saymaz, Murat Övüç’ün şakasına da Terör Bürosu'nun baktığını yazdı.
Murat Övüç, 2 Ocak’ta Instagram hesabından yayınladığı videoda başına türban takmış ve “Ne mi yapsam yakışır kız… Bak, buyur” sözleriyle şaka amaçlı o videoyu paylaştı. Övüç’ün bu paylaşımı tepki çekti ve İslam’a hakaret ettiği ileri sürüldü.
Saymaz, yazısında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yetki alanına girmediği halde Övüç hakkında anında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açtı" dedi.
"Bu suç ağır cezalık değilken Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda işlem gördü."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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