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İsmail Saymaz: Murat Övüç'ün Türban Şakasına Terör Bürosu Baktı

İsmail Saymaz: Murat Övüç'ün Türban Şakasına Terör Bürosu Baktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 11:33

Ünlü fenomen Murat Övüç, geçen aylarda havalimanında başörtüsü taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. “Ne yapsam yakışır” sözleriyle paylaştığı videonun ardından Övüç gözaltına alınmıştı. Fenomen isme ‘dini değerleri aşağılama suçundan’ soruşturma başlatılmıştı. 

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında siyasilere başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerinin terör savcılarıyla alınması üzerinden Murat Övüç’e yapılan işlemi anlattı. 

Saymaz, Murat Övüç’ün söz konusu türban şakasına Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun baktığını anlattı.

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Son günlerde siyasilere ve gazetecilere art arda açılan soruşturmalar, Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Üstelik suçlama fark etmeksizin siyasilerin ve gazetecilerin ifadeleri, terör savcıları tarafından alınıyor.

Son günlerde siyasilere ve gazetecilere art arda açılan soruşturmalar, Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Üstelik suçlama fark etmeksizin siyasilerin ve gazetecilerin ifadeleri, terör savcıları tarafından alınıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (31 Ocak Cuma) hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifade vermişti. İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada ise ifadesinin terör savcısı tarafından alınacağını belirterek tepki göstermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Muhalif isimleri soruşturmalarının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görüldüğünü ifade eden Saymaz, Murat Övüç’ün şakasına da Terör Bürosu'nun baktığını yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Muhalif isimleri soruşturmalarının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görüldüğünü ifade eden Saymaz, Murat Övüç’ün şakasına da Terör Bürosu'nun baktığını yazdı.

Kaynak

Murat Övüç, 2 Ocak’ta Instagram hesabından yayınladığı videoda başına türban takmış ve “Ne mi yapsam yakışır kız… Bak, buyur” sözleriyle şaka amaçlı o videoyu paylaştı. Övüç’ün bu paylaşımı tepki çekti ve İslam’a hakaret ettiği ileri sürüldü.

Murat Övüç, 2 Ocak’ta Instagram hesabından yayınladığı videoda başına türban takmış ve “Ne mi yapsam yakışır kız… Bak, buyur” sözleriyle şaka amaçlı o videoyu paylaştı. Övüç’ün bu paylaşımı tepki çekti ve İslam’a hakaret ettiği ileri sürüldü.

Övüç’ün paylaşımlarına tepkilerin gelmesinin ardından gözaltına alındı ve hakkında  ‘dini değerleri aşağılama suçundan’ soruşturma başlatıldı.

Saymaz, yazısında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yetki alanına girmediği halde Övüç hakkında anında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açtı" dedi.

Saymaz, yazısında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yetki alanına girmediği halde Övüç hakkında anında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açtı" dedi.

"Bu suç ağır cezalık değilken Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda işlem gördü."

"Bu suç ağır cezalık değilken Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda işlem gördü."

Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Sevk yazısında şu suçlama yöneltiliyor:

'Şüphelinin konumu ve ifade ediş şekli dikkate alındığında video paylaşımının toplumun büyük bir kesiminin benimsediği değerleri aşağılamak veya dalga geçmek amacıyla yaptığı, bu değerleri benimseyenleri tahkir ve tahrik edici olduğu, yukarıda açıklanan psikolojik halin ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği…'

Burada ‘şüphelinin konumu’ ifadesiyle Övüç’ün kadınsı tavırlar sergileyen bir erkek olması kastediliyor.

Övüç’ü Terör Suçları Soruşturma Bürosu’na düşüren bu olsa gerek.

Bu suç ağır cezalık değilken Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda işlem gördü.

Övüç tutuklanmaktan zor kurtuldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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