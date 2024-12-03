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Tesla Cybertruck Tasarımında Yapılan İnanılmaz Hatayı Gösterdi: "Bunu Düşünemediklerine İnanamıyorum"

Tesla Cybertruck Tasarımında Yapılan İnanılmaz Hatayı Gösterdi: "Bunu Düşünemediklerine İnanamıyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
03.12.2024 - 15:06

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Fütüristik tasarımı nedeniyle dünya çapında tartışma konusu haline gelen Tesla Cybertruck'a sahip olan bir TikTok kullanıcısının kar yağışı sonrası bulduğu hata sosyal medyada gündem oldu. Aracın ön kısmında bulunan far bölümünün tampon çukuru içerisinde yer aldığını gösteren kullanıcı, aracın farlarının yağan karla kapandığını söyledi. Kar yağışlı havada farların kapanacağını söyleyen kullanıcı, 'Bunu düşünemediklerine inanamıyorum' diyerek Tesla mühendislerine tepki gösterdi. 

Kaynak: jf.okay

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Sosyal medya platformu TikTok'ta Tesla Cybertruck aracıyla ilgili bir video çeken içerik üreticisinin bulduğu tasarım hata gündem oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta Tesla Cybertruck aracıyla ilgili bir video çeken içerik üreticisinin bulduğu tasarım hata gündem oldu.

Cybertruck'ın üst bölümünde yer alan ışık şeridinin gündüz farı olduğunu söyleyen araç sahibi, asıl farların kaporta ve tampon arasında yer alan boşlukta olduğunu söyledi. Bu çıkıntılı bölümün karlı havalarda kapandığını söyleyen araç sahibi, "Bunu düşünemediklerine inanamıyorum" diyerek Tesla mühendislerine tepki gösterdi.

Cybertruck'ın üst bölümünde yer alan ışık şeridinin gündüz farı olduğunu söyleyen araç sahibi, asıl farların kaporta ve tampon arasında yer alan boşlukta olduğunu söyledi. Bu çıkıntılı bölümün karlı havalarda kapandığını söyleyen araç sahibi, "Bunu düşünemediklerine inanamıyorum" diyerek Tesla mühendislerine tepki gösterdi.

İşte o video; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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Erkan Can Köse

Çoğu aracın dururken farları karla kaplanabiliyor. Far kullanılırken zaten sıcaklığından kar erir ve hareket halindeyken bu kadar kar tutunmaz.