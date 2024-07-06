TEM Otoyolunda Korku Dolu Anlar: Minibüs Şoförü Tartıştığı Otomobilin Kaputuna Çıkarak Durdurmaya Çalıştı

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İHA’dan Halit Arslan’ın haberine göre tartışma sonucu otomobilin kaputuna çıkan minibüs şoförü aracın ilerlemesine engel olmak istedi.
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Araçta yer alan kadın yanındaki kişiyi inmemesi için ikna edip sakinleştirirken polisi arayıp ihbarda bulundu. Polisi gören minibüs şoförü de kaputtan inince ikili yollarına devam etti.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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