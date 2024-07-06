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TEM Otoyolunda Korku Dolu Anlar: Minibüs Şoförü Tartıştığı Otomobilin Kaputuna Çıkarak Durdurmaya Çalıştı

TEM Otoyolunda Korku Dolu Anlar: Minibüs Şoförü Tartıştığı Otomobilin Kaputuna Çıkarak Durdurmaya Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 15:11

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Pendik’te TEM otoyolunda yaşanan olayda bir minibüs şoförü otomobil sürücüsüyle trafikte tartışınca önce yollarını kesti ardından ise otomobilin kaputuna çıktı. Otomobilin içindeki kadın yaşananları anbean kaydederken korkusu sesine yansımıştı. 

Kaynak: İHA

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İHA’dan Halit Arslan’ın haberine göre tartışma sonucu otomobilin kaputuna çıkan minibüs şoförü aracın ilerlemesine engel olmak istedi.

İHA’dan Halit Arslan’ın haberine göre tartışma sonucu otomobilin kaputuna çıkan minibüs şoförü aracın ilerlemesine engel olmak istedi.

Araçta yer alan kadın yanındaki kişiyi inmemesi için ikna edip sakinleştirirken polisi arayıp ihbarda bulundu. Polisi gören minibüs şoförü de kaputtan inince ikili yollarına devam etti.

Araçta yer alan kadın yanındaki kişiyi inmemesi için ikna edip sakinleştirirken polisi arayıp ihbarda bulundu. Polisi gören minibüs şoförü de kaputtan inince ikili yollarına devam etti.

İşte o anlar 👇

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