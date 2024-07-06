Milli Takımımız Stada Girerken Taraftarlar Mehter Marşı ve Bozkurt İşaretleriyle Karşıladı

Bugün saat 22.00’da Berlin’de karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız ve Hollanda için taraftarlar şehrin dört bir yanını donatmaya başladı. Yavaş yavaş kırmızıya bürünen şehirde Bizim Çocuklar stada giriş yaparken taraftarlar Mehter Marşı ve Bozkurt işaretiyle eşlik etti.
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Merih Demiral’ın geçtiğimiz günlerde yaşanan Türkiye-Avusturya galibiyetinden sonra Bozkurt işaretiyle sevincini paylaşması dünya genelinde büyük tartışma yarattı.
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Türk taraftarları ise tepkilerini ortaya koyarak A Milli Takımımızı Bozkurt işaretiyle stada uğurladı.
İşte o anlar 👇
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Bunun yanında portakal bıçaklayıp, kola şişelerini dökseydik, tüm Avrupa'ya ne mal olduğumuzu daha iyi gisterebilrdik. Komedi resmen .
O dediklerinizi yapan yobaz güruh ile gerçek Türk milliyetçilerini birbirine karıştırmayın.
İyice bokunu çıkardınız. Sanki Osmanlı fethe gidiyor ya sabır. Tekrar 2000 başlarını yaşattınız ya yok siz akıllanmazsınız. Bi hevesimiz vardı, maç izliyordu... Devamını Gör
Bir de seyircisiz oynama cezası gelir mi?
İki paralık keyfimiz vardı, futbol dışı olaylar tüm her şeyi kursağımızda bıraktı. Bu saatten sonra elensekte, elesekte umrumda değil.