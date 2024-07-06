Milli Takımımız Stada Girerken Taraftarlar Mehter Marşı ve Bozkurt İşaretleriyle Karşıladı

Bugün saat 22.00’da Berlin’de karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız ve Hollanda için taraftarlar şehrin dört bir yanını donatmaya başladı. Yavaş yavaş kırmızıya bürünen şehirde Bizim Çocuklar stada giriş yaparken taraftarlar Mehter Marşı ve Bozkurt işaretiyle eşlik etti.