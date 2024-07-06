Başarılar Türkiye!: “Şu an Almanya’da Maç Oynanmıyor, Şu an Türkiye’de Maç Oynanıyor”

Bugün saat 22.00’da Berlin’de karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve Hollanda için heyecan kendini hissettirmeye başladı. Euro 2024’ün çeyrek finaline yükselen A Milli Takımımıza destek vermek için tüm taraftarlar Berlin’de buluşuyor.
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Milli Takımlar resmi Twitter hesabından da bugüne özel paylaşım gecikmedi.
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Takımımıza inancımızın sonsuz olduğu görülürken Almanya’nın Euro 2024 süresince adeta Türklerle kuşatıldığı da dikkat çekti.
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