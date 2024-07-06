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Başarılar Türkiye!: “Şu an Almanya’da Maç Oynanmıyor, Şu an Türkiye’de Maç Oynanıyor”

Başarılar Türkiye!: “Şu an Almanya’da Maç Oynanmıyor, Şu an Türkiye’de Maç Oynanıyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 12:25

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Bugün saat 22.00’da Berlin’de karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve Hollanda için heyecan kendini hissettirmeye başladı. Euro 2024’ün çeyrek finaline yükselen A Milli Takımımıza destek vermek için tüm taraftarlar Berlin’de buluşuyor.

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Milli Takımlar resmi Twitter hesabından da bugüne özel paylaşım gecikmedi.

Milli Takımlar resmi Twitter hesabından da bugüne özel paylaşım gecikmedi.

Takımımıza inancımızın sonsuz olduğu görülürken Almanya’nın Euro 2024 süresince adeta Türklerle kuşatıldığı da dikkat çekti.

Takımımıza inancımızın sonsuz olduğu görülürken Almanya’nın Euro 2024 süresince adeta Türklerle kuşatıldığı da dikkat çekti.

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