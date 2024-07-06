Fatih Altaylı’dan Merih Demiral’ın Bozkurt İşareti Yapmasına Yorum Geldi: “Ne Gerek Vardı?”

2-1 galibiyetle sonuçlanan Türkiye-Avusturya maçında gecenin yıldız isimlerinden olan Merih Demiral, maç sonunda taraftarlardan görünce Bozkurt işareti yapmasıyla gündemi epey sarstı. Birçok isim Merih Demiral’ın Bozkurt işareti yapmasıyla ilgili yorumlarını dile getirirken bir isim de Fatih Altaylı oldu.