Fatih Altaylı’dan Merih Demiral’ın Bozkurt İşareti Yapmasına Yorum Geldi: “Ne Gerek Vardı?”

2-1 galibiyetle sonuçlanan Türkiye-Avusturya maçında gecenin yıldız isimlerinden olan Merih Demiral, maç sonunda taraftarlardan görünce Bozkurt işareti yapmasıyla gündemi epey sarstı. Birçok isim Merih Demiral’ın Bozkurt işareti yapmasıyla ilgili yorumlarını dile getirirken bir isim de Fatih Altaylı oldu.
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Altaylı konu hakkında "Avusturya maçında yekvücut olduğumuz anda bu hareket yapılmamalıydı. Ben Türk oğlu Türk'üm, sapına kadar Türk'üm, özbeöz Türk'üm. Türklükle hiçbir derdim olamaz.” sözlerini dile getirdi.
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Devamında ise “Ama lüzumsuzluktan bahsediyorum. Tam bir araya gelmişken buna ne gerek vardı?" şeklinde konuştu.
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