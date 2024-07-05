Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Erdoğan'lı Hollanda Maçı Videosu

Kaynak: https://x.com/nahyabey__/status/18092...
Muhammed Nur Nahya'yı, özellikle seçim döneminde kusursuz Erdoğan taklidi ile çektiği videolar ile hatırlıyor olabilirsiniz.
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Nahya şimdi de, 'Hollanda maçını izlemek için Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan' videosu paylaştı.
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Merih Demiral'a verilen cezaya gönderme yaptığı videosunu "Reis yarın Hollanda maçında stada şu şekil giriş yapar 😄🇹🇷" notuyla paylaştı.
İşte o video;
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