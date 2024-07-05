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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Erdoğan'lı Hollanda Maçı Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi ile Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan Erdoğan'lı Hollanda Maçı Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 23:16

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Muhammed Nur Nahya'yı, özellikle seçim döneminde kusursuz Erdoğan taklidi ile çektiği videolar ile hatırlıyor olabilirsiniz.

Kaynak: https://x.com/nahyabey__/status/18092...
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Nahya şimdi de, 'Hollanda maçını izlemek için Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan' videosu paylaştı.

Nahya şimdi de, 'Hollanda maçını izlemek için Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan' videosu paylaştı.

Merih Demiral'a verilen cezaya gönderme yaptığı videosunu "Reis yarın Hollanda maçında stada şu şekil giriş yapar 😄🇹🇷" notuyla paylaştı.

Merih Demiral'a verilen cezaya gönderme yaptığı videosunu "Reis yarın Hollanda maçında stada şu şekil giriş yapar 😄🇹🇷" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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