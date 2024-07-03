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Milli Takımımızın Avusturya ile Oynadığı Maçta Kendi Totemini Yapan Dedenin Sevinci Kalbinizi Isıtacak

Milli Takımımızın Avusturya ile Oynadığı Maçta Kendi Totemini Yapan Dedenin Sevinci Kalbinizi Isıtacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 00:08

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Milli takımımızın Avusturya karşısında ter döktüğü maçta tüm ülke tek yürek oldu. Heyecanın her saniye dorukta olduğu maçta tüm ülke ekran başında maçı takip etti. Sunucu Serhan Asker'in babası da ekran başında millilerimizin mücadelesini seyrederken, maçın sonlarına doğru kendi totemini gerçekleştirdi.

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Maçın son saniyelerini ayakta, ekrana arkası dönük bir şekilde izledi.

Maçın son saniyelerini ayakta, ekrana arkası dönük bir şekilde izledi.

Galibiyetin ardından yaşadığı sevinç, sosyal medyada beğeni topladı.

Galibiyetin ardından yaşadığı sevinç, sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o totem;

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