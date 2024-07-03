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Cenk Tosun, Futbolcularla Tokalaşmak İçin Kapıda Bekleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Tokalaşmadı

Cenk Tosun, Futbolcularla Tokalaşmak İçin Kapıda Bekleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Tokalaşmadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 23:46

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Milli takımımızın, Avusturya karşısında aldığı galibiyet tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu. Çeyrek finale yükselen A Millilerimiz, hem seyir zevki yüksek bir maç izletti, hem de 7'den 70'e herkese büyük bir gurur yaşattı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de, futbolcuları kapının önünde bekleyerek hepsinin elini sıktı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de, futbolcuları kapının önünde bekleyerek hepsinin elini sıktı.

Cenk Tosun'un, Büyükekşi'nin elini sıkmamak için arkasından dolaşması dikkat çekti.

Cenk Tosun'un, Büyükekşi'nin elini sıkmamak için arkasından dolaşması dikkat çekti.

İşte o anlar;

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