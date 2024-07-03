Cenk Tosun, Futbolcularla Tokalaşmak İçin Kapıda Bekleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Tokalaşmadı

Milli takımımızın, Avusturya karşısında aldığı galibiyet tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu. Çeyrek finale yükselen A Millilerimiz, hem seyir zevki yüksek bir maç izletti, hem de 7'den 70'e herkese büyük bir gurur yaşattı.
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de, futbolcuları kapının önünde bekleyerek hepsinin elini sıktı.
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Cenk Tosun'un, Büyükekşi'nin elini sıkmamak için arkasından dolaşması dikkat çekti.
İşte o anlar;
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