Cenk Tosun, Futbolcularla Tokalaşmak İçin Kapıda Bekleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Tokalaşmadı

Milli takımımızın, Avusturya karşısında aldığı galibiyet tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu. Çeyrek finale yükselen A Millilerimiz, hem seyir zevki yüksek bir maç izletti, hem de 7'den 70'e herkese büyük bir gurur yaşattı.