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7'den 70'e! Ellerindeki Bayrakla Milli Takımımız İçin Sloganlar Atan Miniklerin Coşkusuna Bayılacaksınız

7'den 70'e! Ellerindeki Bayrakla Milli Takımımız İçin Sloganlar Atan Miniklerin Coşkusuna Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 22:53

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Günlük hayatta pek çok konuda ayrışabilsek de mesele milli duygular olunca bir anda her birimiz tek yürek olabiliyoruz. Bir anda 7'den 70'e hepimiz aynı fikirde olup, aynı coşkuyu, aynı sevinci ya da aynı hüznü paylaşabiliyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sdnz77/video/...
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Dün gerçekleşen Avusturya-Türkiye maçından önce minikler ellerinde bayraklarla sokağa çıktı.

Dün gerçekleşen Avusturya-Türkiye maçından önce minikler ellerinde bayraklarla sokağa çıktı.

Milli takımımız için sloganlarla mahalleyi ayağa kaldıran miniklerin coşkusu izleyenleri duygulandırdı.

Milli takımımız için sloganlarla mahalleyi ayağa kaldıran miniklerin coşkusu izleyenleri duygulandırdı.

İşte o anlar;

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