7'den 70'e! Ellerindeki Bayrakla Milli Takımımız İçin Sloganlar Atan Miniklerin Coşkusuna Bayılacaksınız

Günlük hayatta pek çok konuda ayrışabilsek de mesele milli duygular olunca bir anda her birimiz tek yürek olabiliyoruz. Bir anda 7'den 70'e hepimiz aynı fikirde olup, aynı coşkuyu, aynı sevinci ya da aynı hüznü paylaşabiliyoruz.