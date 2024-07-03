7'den 70'e! Ellerindeki Bayrakla Milli Takımımız İçin Sloganlar Atan Miniklerin Coşkusuna Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sdnz77/video/...
Günlük hayatta pek çok konuda ayrışabilsek de mesele milli duygular olunca bir anda her birimiz tek yürek olabiliyoruz. Bir anda 7'den 70'e hepimiz aynı fikirde olup, aynı coşkuyu, aynı sevinci ya da aynı hüznü paylaşabiliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün gerçekleşen Avusturya-Türkiye maçından önce minikler ellerinde bayraklarla sokağa çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takımımız için sloganlarla mahalleyi ayağa kaldıran miniklerin coşkusu izleyenleri duygulandırdı.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın