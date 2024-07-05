Merih Demiral'a Bozkurt İşareti Sebebiyle Men Cezası Veren UEFA Geçmişi Çabuk Unuttu!
Merih Demiral'a Bozkurt İşareti Sebebiyle Men Cezası Veren UEFA Geçmişi Çabuk Unuttu!
UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. Karar, tüm dünyada büyük tepkilere neden olurken geçmişte yine yeşil sahalarda yaşanan fakat men cezasıyla sonuçlanmayan hareketler akıllara geldi. Peki neler yaşandı?
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Çetnik selamına ceza çıkmadı.
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Xhaka ve Shaqiri'nin çift başlı kartal hareketine para cezası verildi.
Tarasov'un Putin tişörtüne para cezası verildi.
Guardiola'nın sarı kurdelesine ceza çıkmamıştı.
Jude Bellingham'ın gol sevincinde cinsel organını tribünlere göstermesine para cezası ve "ertelemeli men" verildi.
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