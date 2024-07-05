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Merih Demiral'a Bozkurt İşareti Sebebiyle Men Cezası Veren UEFA Geçmişi Çabuk Unuttu!

Merih Demiral'a Bozkurt İşareti Sebebiyle Men Cezası Veren UEFA Geçmişi Çabuk Unuttu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 23:41

UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. Karar, tüm dünyada büyük tepkilere neden olurken geçmişte yine yeşil sahalarda yaşanan fakat men cezasıyla sonuçlanmayan hareketler akıllara geldi. Peki neler yaşandı?

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Çetnik selamına ceza çıkmadı.

Çetnik selamına ceza çıkmadı.

Sırbistan'ın geçen yıl Karadağ'ı 3-1 yendiği Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında da Dusan Tadic, çetnik selamı vermişti. Harekete UEFA'dan herhangi bir yaptırım çıkmamıştı.

Xhaka ve Shaqiri'nin çift başlı kartal hareketine para cezası verildi.

Xhaka ve Shaqiri'nin çift başlı kartal hareketine para cezası verildi.

İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan Sırbistan maçında Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapmış ve 10'ar bin İsviçre frangı ceza almıştı.

Tarasov'un Putin tişörtüne para cezası verildi.

Tarasov'un Putin tişörtüne para cezası verildi.

Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcusu Dmitry Tarasov, 16 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta formasının altına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafının bulunduğu tişörtü giymişti. 90 dakikanın sonunda üzerinde Rusça 'En nazik başkan' yazan tişörtü tribünlere ve kameralara göstermişti. Tarasov'a 5 bin avro para cezası verilmişti.

Guardiola'nın sarı kurdelesine ceza çıkmamıştı.

Guardiola'nın sarı kurdelesine ceza çıkmamıştı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalanların bağımsızlığını desteklemek için maçlarda göğsüne sarı kurdele takıyordu. Lig ve Avrupa maçlarına böyle çıkan tecrübeli teknik adam hiçbir ceza ile karşı karşıya kalmamıştı.

Jude Bellingham'ın gol sevincinde cinsel organını tribünlere göstermesine para cezası ve "ertelemeli men" verildi.

Jude Bellingham'ın gol sevincinde cinsel organını tribünlere göstermesine para cezası ve "ertelemeli men" verildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'nin Slovakya ile oynadığı son 16 turu maçında Jude Bellingham,attığı golden sonra tribünlere ve rakip takımın yedek kulübesine cinsel organını işaret etmişti. UEFA, Bellingham'a 'ertelemeli' bir maç men ve 30 bin euro para cezası verdi.

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