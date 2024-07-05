Merih Demiral'ın Eşi Heidi Sessizliğini Bozdu: UEFA'nın Tepkilere Neden Olan Kararı Sonrası Açıklamada Bulundu
Merih Demiral'ın Eşi Heidi Sessizliğini Bozdu: UEFA'nın Tepkilere Neden Olan Kararı Sonrası Açıklamada Bulundu
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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım'da goller, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren başarılı defans oyuncumuz Merih Demiral'dan gelmişti.
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Demiral, attığı ilk golün ardından sevincini "Bozkurt" işareti yaparak yaşamıştı.
UEFA Disiplin Kurulu, bu hareketinden dolayı milli futbolcumuza iki maç men cezası verildiğini açıklamıştı.
26 yaşındaki futbolcumuzun eşi Heidi Demiral, kararın ardından İsviçre basınından Blick'e konuştu. 👇
"Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir! Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir."
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Heidi, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak şunları söyledi. 👇
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