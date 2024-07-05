Merih Demiral'ın Eşi Heidi Sessizliğini Bozdu: UEFA'nın Tepkilere Neden Olan Kararı Sonrası Açıklamada Bulundu

'Çeşitlilik ailemizin güzelliği ve tarihimizin gücüdür. Hoşgörü, nezaket, sevgi ve cömertlik çocuklarımıza öğrettiğimiz başlıca değerlerdir. Bir ulusal şampiyona müsabakasında, zaferin ardından ulusal bir jest yapmak son derece doğaldır. Amerika'nın kel kartalı ya da Rusya'nın ayısı gibi, hayvanlar her zaman devletleri ve ulusları kişileştirmek ya da temsil etmek için kullanılmıştır. Kurt, Türkiye'nin hayvan sembolüdür. Bunun ırkçılıkla ya da faşistlikle hiçbir ilgisi yoktur. '