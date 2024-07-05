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Merih Demiral'ın Eşi Heidi Sessizliğini Bozdu: UEFA'nın Tepkilere Neden Olan Kararı Sonrası Açıklamada Bulundu

Merih Demiral'ın Eşi Heidi Sessizliğini Bozdu: UEFA'nın Tepkilere Neden Olan Kararı Sonrası Açıklamada Bulundu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 16:48

Avusturya maçında attığı golün ardından 'Bozkurt' işareti yaparak sevinç gösterisinde bulunan Merih Demiral, UEFA tarafından iki maç men cezası aldı. Karar, tüm dünyada büyük şaşkınlık yaratırken milli futbolcumuzun eşi Heidi Demiral da yaşananlara dair ilk kez konuştu.

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EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım'da goller, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren başarılı defans oyuncumuz Merih Demiral'dan gelmişti.

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım'da goller, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren başarılı defans oyuncumuz Merih Demiral'dan gelmişti.

Demiral, attığı ilk golün ardından sevincini "Bozkurt" işareti yaparak yaşamıştı.

Demiral, attığı ilk golün ardından sevincini "Bozkurt" işareti yaparak yaşamıştı.

UEFA Disiplin Kurulu, bu hareketinden dolayı milli futbolcumuza iki maç men cezası verildiğini açıklamıştı.

UEFA Disiplin Kurulu, bu hareketinden dolayı milli futbolcumuza iki maç men cezası verildiğini açıklamıştı.

26 yaşındaki futbolcumuzun eşi Heidi Demiral, kararın ardından İsviçre basınından Blick'e konuştu. 👇

26 yaşındaki futbolcumuzun eşi Heidi Demiral, kararın ardından İsviçre basınından Blick'e konuştu. 👇

"Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir! Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir."

"Benim eşim ırkçı değildir! O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir! Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir."
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Heidi, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak şunları söyledi. 👇

Heidi, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak şunları söyledi. 👇

'Çeşitlilik ailemizin güzelliği ve tarihimizin gücüdür. Hoşgörü, nezaket, sevgi ve cömertlik çocuklarımıza öğrettiğimiz başlıca değerlerdir. Bir ulusal şampiyona müsabakasında, zaferin ardından ulusal bir jest yapmak son derece doğaldır. Amerika'nın kel kartalı ya da Rusya'nın ayısı gibi, hayvanlar her zaman devletleri ve ulusları kişileştirmek ya da temsil etmek için kullanılmıştır. Kurt, Türkiye'nin hayvan sembolüdür. Bunun ırkçılıkla ya da faşistlikle hiçbir ilgisi yoktur. '

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