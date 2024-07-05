Yapay Zekadan Skor Tahmini: Hollanda - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?
Yapay Zekadan Skor Tahmini: Hollanda - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadele heyecanla beklenirken biz de yarı final bileti alacak takımın kim olacağını günümüzün popüler yapay zeka araçları Google Gemini ve GPT-4o'ya sorduk. Bakalım tahminleri ne yönde olmuş. 👇
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EURO 2024 macerasına F Grubu'nda başlayan A Milli Takımımız, grubunu Portekiz'in ardından ikinci basamakta bitirerek son 16 bileti almayı başarmıştı.
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Bizim Çocuklar, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
Çeyrek finaldeki rakibimiz ise Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda olmuştu.
Yarın saat 22'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma ile adını son 4 takım arasına yazdıran ülke belli olacak.
Peki Hollanda - Türkiye maçı, yapay zekaya göre nasıl sonuçlanacak? İşte Google Gemini ve ChatGPT-4o'nun tahmini 👇
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Google Gemini
ChatGPT-4o
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