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Yapay Zekadan Skor Tahmini: Hollanda - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?

Yapay Zekadan Skor Tahmini: Hollanda - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 18:17

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tarihi mücadele heyecanla beklenirken biz de yarı final bileti alacak takımın kim olacağını günümüzün popüler yapay zeka araçları Google Gemini ve GPT-4o'ya sorduk. Bakalım tahminleri ne yönde olmuş. 👇

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EURO 2024 macerasına F Grubu'nda başlayan A Milli Takımımız, grubunu Portekiz'in ardından ikinci basamakta bitirerek son 16 bileti almayı başarmıştı.

EURO 2024 macerasına F Grubu'nda başlayan A Milli Takımımız, grubunu Portekiz'in ardından ikinci basamakta bitirerek son 16 bileti almayı başarmıştı.

Bizim Çocuklar, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Bizim Çocuklar, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finaldeki rakibimiz ise Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda olmuştu.

Çeyrek finaldeki rakibimiz ise Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda olmuştu.

Yarın saat 22'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma ile adını son 4 takım arasına yazdıran ülke belli olacak.

Yarın saat 22'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma ile adını son 4 takım arasına yazdıran ülke belli olacak.

Peki Hollanda - Türkiye maçı, yapay zekaya göre nasıl sonuçlanacak? İşte Google Gemini ve ChatGPT-4o'nun tahmini 👇

Peki Hollanda - Türkiye maçı, yapay zekaya göre nasıl sonuçlanacak? İşte Google Gemini ve ChatGPT-4o'nun tahmini 👇
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Google Gemini

Google Gemini

Takımların çeyrek finale kadar olan performanslarını göz önünde bulundurduğumda, mücadelenin 2-2 berabere bitip uzatmalara gitme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Uzatmalarda da skorun dengede kalacağını yarı final biletini alan takımın ise penaltılarla Türkiye olacağını düşünüyorum.

ChatGPT-4o

ChatGPT-4o

EURO 2024'te Hollanda ile Türkiye arasındaki çeyrek final maçı için bir tahminde bulunmak gerekirse, her iki takımın da güçlü performanslarını göz önünde bulundurarak dengeli bir maç beklenebilir. Hollanda'nın hücum gücü ve Türkiye'nin savunma becerileri dikkate alındığında, maçın 2-2 berabere bitip uzatmalara gitmesi muhtemel görünüyor. Uzatmalarda ise sonucu belirlemek zor, ancak Türkiye'nin mücadeleci ruhu ve kararlılığı göz önüne alındığında, Türkiye'nin penaltılarla galip gelme olasılığı yüksek olabilir.

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