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Lamine Yamal'a Banyo Yaptırmış: Lionel Messi'nin Eli Seneler Önce Barcelona'nın Genç Yıldızına Değmiş

Lamine Yamal'a Banyo Yaptırmış: Lionel Messi'nin Eli Seneler Önce Barcelona'nın Genç Yıldızına Değmiş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 18:53

İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olan Lamine Yamal ile Barcelona'nın efsanesi Lionel Messi hakkında, hayretlere düşüren bir detay ortaya çıktı. Arjantinli yıldız, Yamal'a banyo yaptırmış.

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EURO 2024'ün favorilerinden İspanya, turnuvanın ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılmıştı.

EURO 2024'ün favorilerinden İspanya, turnuvanın ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılmıştı.

Maçta üçüncü golünün asistini 13 Temmuz 2007 doğumlu Lamine Yamal yapmıştı.

Maçta üçüncü golünün asistini 13 Temmuz 2007 doğumlu Lamine Yamal yapmıştı.

Barcelona forması giyen genç yetenek, bu maçla organizasyon tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını da kazanmıştı.

Barcelona forması giyen genç yetenek, bu maçla organizasyon tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını da kazanmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Turnuvada çeyrek final heyecanı yaşanırken Yamal'ın babası, geçmişe dair paylaştığı fotoğraflarla adeta sosyal medyayı salladı.

Turnuvada çeyrek final heyecanı yaşanırken Yamal'ın babası, geçmişe dair paylaştığı fotoğraflarla adeta sosyal medyayı salladı.

Barcelona'nın efsanesi Messi, 2007 yılının Aralık ayında bir yardım kampanyasının çekimi için Lamine Yamal'a banyo yaptırmış.

Barcelona'nın efsanesi Messi, 2007 yılının Aralık ayında bir yardım kampanyasının çekimi için Lamine Yamal'a banyo yaptırmış.
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