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Merih Demiral'ın 2 Maç Ceza Almasına Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Merih Demiral'ın 2 Maç Ceza Almasına Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.07.2024 - 14:51

UEFA  Avusturya maçı ardından bozkurt selamı yapan Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. TFF CAS'a başvururken sosyal medyada da pek çok ünlü isim bu karara tepki gösterdi.

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Cezanın açıklanmasının ardından politika ve spor dünyasından önemli isimler bu karara tepkilerini gösterdi.

Cezanın açıklanmasının ardından politika ve spor dünyasından önemli isimler bu karara tepkilerini gösterdi.

Ercan Taner İngiliz futbolcu Bellingham'ı örnek gösterdi.

Ercan Taner İngiliz futbolcu Bellingham'ı örnek gösterdi.
twitter.com

Fatih Altaylı'nın hedefinde ise Servet Yardımcı vardı.

Fatih Altaylı'nın hedefinde ise Servet Yardımcı vardı.
twitter.com

Aleni düşmanlığa vurgu yapıldı.

Aleni düşmanlığa vurgu yapıldı.
twitter.com

Banu Avar'ın paylaşımı...

Banu Avar'ın paylaşımı...
twitter.com
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twitter.com

Koreli spor yorumcusu Lee de tepki verenler arasında.

Koreli spor yorumcusu Lee de tepki verenler arasında.

Arnavut futbolcuların kartal selamı da hatırlatıldı.

Arnavut futbolcuların kartal selamı da hatırlatıldı.
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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"Skandal ötesi bir karar"

"Skandal ötesi bir karar"
twitter.com

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