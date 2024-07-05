Merih Demiral'ın 2 Maç Ceza Almasına Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
Merih Demiral'ın 2 Maç Ceza Almasına Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
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Cezanın açıklanmasının ardından politika ve spor dünyasından önemli isimler bu karara tepkilerini gösterdi.
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Ercan Taner İngiliz futbolcu Bellingham'ı örnek gösterdi.
Fatih Altaylı'nın hedefinde ise Servet Yardımcı vardı.
Aleni düşmanlığa vurgu yapıldı.
Banu Avar'ın paylaşımı...
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Koreli spor yorumcusu Lee de tepki verenler arasında.
Arnavut futbolcuların kartal selamı da hatırlatıldı.
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"Skandal ötesi bir karar"
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